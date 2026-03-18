La visita di Cairo alla squadra e l’incontro col sindaco: i temi granata sui giornali

Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità

Eugenio Gammarino Redattore 18 marzo 2026 (modifica il 18 marzo 2026 | 10:52)

La visita di Cairo alla squadra, l'impatto di D'Aversa, i focus sull'attacco granata e l'infermeria: queste le principali tematiche affrontate dai giornali di oggi in merito al mondo granata.

L'edizione odierna del Corriere Torino si apre con un approfondimento sull'allenamento di ieri al Filadelfia e la visita di Urbano Cairo alla squadra. Ieri il patron granata ha pranzato con la dirigenza e il tecnico D’Aversa, prima di seguire da vicino l’allenamento del Toro atteso dalla trasferta di sabato in casa del Milan in programma allo stadio San Siro alle 18. L'unico che non prenderà parte alla gara sarà Aboukhlal: il marocchino non ha ancora smaltito del tutto i postumi di una contusione sotto al ginocchio ma è possibile che tra oggi e domani potrebbe rientrare parzialmente in gruppo. Inoltre, alle ore 17.30, Casadei e Gineitis incontreranno i tifosi al Torino Fc Store di corso Agnelli.

L'edizione odierna de La Stampa si apre con la sfida in programma sanato contro i rossoneri e un focus su Duvan Zapata. Il capitano granata ritornerà sul prato verde in cui nel 2024 si ruppe il crociato: con D'Aversa Zapata ha ritrovato gol e fiducia (ha realizzato 2 gol in 3 partite contro Lazio e Parma). D’Aversa è stato bravo a riaccendere il colombiano dal punto di vista emotivo, dato che l’attaccante si stava avviando ad una stagione grigia nella quale sembrava essersi rassegnato a giocare poco e aveva anche manifestato anche segnali di insofferenza nei confronti soprattutto di Marco Baroni tanto da far circolare voci di un possibile addio a gennaio.

Sulle colonne di Tuttosport, oltre alla gara contro il Milan di sabato, viene dedicato un focus sul calciomercato granata e in particolar modo su Ivan Ilic. Il centrocampista serbo ha giocato solo 22 minuti da inizio anno. Il contratto del centrocampista ex Hellas Verona scadrà nel 2027: valorizzarlo può

evitare una futura minusvalenza. Inoltre, Ilic a febbraio ha cambiato agente e in estate sarà di nuovo sul mercato. Inoltre, il quotidiano si sofferma sull'incontro fra Cairo e il sindaco di Torino. Il presidente ha partecipato alla Mole all’evento di presentazione dei 150 anni della Milano-Torino, dove ha incontrato anche il sindaco Stefano Lo Russo: "non era certo l’occasione per parlare approfonditamente della questione Olimpico Grande Torino, ma i due dovranno farlo a breve".

Infine, tra le pagine de La Gazzetta dello Sport si trova un focus su D'Aversa e l'attacco granata. Con le nuove posizioni in campo, i nuovi schemi

più dinamici e maggior sacrificio da parte di tutto il reparto offensivo. I numeri raccontano bene il fenomeno: con D’Aversa il Toro ha segnato 7 gol in 3 partite, facendo registrare una media di 2,3 gol a partita. Prima di D’Aversa, in campionato, si viaggiava alla media di 0,96 gol a partita: il dato si è più che duplicato (è 2,3 volte superiore). Nel momento decisivo della stagione c’è stata una totale presa di responsabilità dei giocatori.