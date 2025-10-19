La vittoria contro il Napoli e Simeone: i temi granata sui giornali

È un Baroni soddisfatto quello del post gara. Il tecnico granata ha centrato la prima vittoria in campionato davanti ai tifosi granata e La Stampa pone l'attenzione proprio sull'allenatore: "Sono tre punti che valgono doppio. «È un premio al nostro lavoro – il commento dell’allenatore granata –, in alcune partite è mancato spesso qualcosa, stavolta siamo stati attenti anche dal punto di vista mentale. Devo fare i complimenti alla squadra, è un risultato importante che ci aiuterà per il futuro. Le due punte? In settimana Ngonge non è stato bene, ma io vivo di coraggio, la paura deve stare fuori. La mobilità di Simeone e Adams ha dato fastidio al Napoli".