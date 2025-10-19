La vittoria contro il Napoli e Simeone: i temi granata sui giornali

È un Baroni soddisfatto quello del post gara. Il tecnico granata ha centrato la prima vittoria in campionato davanti ai tifosi granata e La Stampa pone l'attenzione proprio sull'allenatore: "Sono tre punti che valgono doppio. «È un premio al nostro lavoro – il commento dell’allenatore granata –, in alcune partite è mancato spesso qualcosa, stavolta siamo stati attenti anche dal punto di vista mentale. Devo fare i complimenti alla squadra, è un risultato importante che ci aiuterà per il futuro. Le due punte? In settimana Ngonge non è stato bene, ma io vivo di coraggio, la paura deve stare fuori. La mobilità di Simeone e Adams ha dato fastidio al Napoli".
Tanto cuore e tanta qualità nella gara contro i partenopei. Una vittoria che dà morale e fiducia. Parla così Tuttosport sui tre punti maturati nella gara contro la squadra di Conte: "Ma in ogni caso i granata di Baroni han vinto con merito, seppur soffrendo pure da morire negli ultimi 20, 30 minuti. E si sono collegati idealmente alle due imprese di Roma: il successo sull’altra capolista di questo inizio di campionato (i giallorossi) e la quasi vittoria sulla Lazio prima della sosta, con fregatura consumata al 103’ (e ieri, al 93’, a momenti Lang…). Cuore, tenacia, equilibrio tattico, determinazione, ferocia agonistica, fame, concentrazione: il Toro di ieri, sperando che vera svolta sia, a questo punto, dopo tanto zigzagare in cerca di una soluzione ideale e di punti ossigenanti, data la classifica. Vedremo col Genoa di nuovo in casa, domenica. Mentre rivedremo il Napoli martedì in Champions, contro il Psv".
