tor rassegna stampa La vittoria contro il Napoli e Simeone: i temi granata sui giornali

rassegna stampa

La vittoria contro il Napoli e Simeone: i temi granata sui giornali

La vittoria contro il Napoli e Simeone: i temi granata sui giornali - immagine 1
I temi granata trattati sui quotidiani italiani
Piero Coletta

Una vittoria di grande spessore quella del Torino maturata contro il Napoli. Una vittoria di misura firmata dal grande ex Giovanni Simeone, che con la casacca partenopea ha scritto una pagina molto importante della sua carriera. Un Cholito firmato star e sorridente, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. "Sorride come un bambino mentre alla fine la gente del Toro fa festa con la squadra, con Baroni e soprattutto con lui. Che, in un bimestre scarso, è riuscito a conquistare il cuore della gente granata. Quasi quasi, travolto da tutta questa euforia, si sarà anche dimenticato del problema muscolare che, dopo un’ora di gioco, lo ha costretto ad uscire. E che, da domani, dovrà essere valutato dallo staff medico del club".

Anche Corriere Torino celebra la prestazione dell'attaccante argentino, fatta di qualità e quantità, condita dal più classico dei gol dell'ex. "Simeone — autentico Spaccanapoli—e il dodicesimo uomo in campo hanno letteralmente trascinato i granata. La conferma del presidente Cairo: «Ho parlato con Simeone, gli ho fatto i complimenti. Mi ha detto che quando con un tifo del genere, che sostiene fino alla fine, non si può non vincere. Era il momento giusto per tirare fuori la rabbia accumulata per il pareggio subito all’ultimo in casa della Lazio». Così invece il match winner, il grande ex che alla vigilia aveva promesso battaglia al suo amato Napoli: «Questa per me è stata una partita speciale – ammette Simeone".

LEGGI ANCHE

È un Baroni soddisfatto quello del post gara. Il tecnico granata ha centrato la prima vittoria in campionato davanti ai tifosi granata e La Stampa pone l'attenzione proprio sull'allenatore: "Sono tre punti che valgono doppio. «È un premio al nostro lavoro – il commento dell’allenatore granata –, in alcune partite è mancato spesso qualcosa, stavolta siamo stati attenti anche dal punto di vista mentale. Devo fare i complimenti alla squadra, è un risultato importante che ci aiuterà per il futuro. Le due punte? In settimana Ngonge non è stato bene, ma io vivo di coraggio, la paura deve stare fuori. La mobilità di Simeone e Adams ha dato fastidio al Napoli".

Tanto cuore e tanta qualità nella gara contro i partenopei. Una vittoria che dà morale e fiducia. Parla così Tuttosport sui tre punti maturati nella gara contro la squadra di Conte: "Ma in ogni caso i granata di Baroni han vinto con merito, seppur soffrendo pure da morire negli ultimi 20, 30 minuti. E si sono collegati idealmente alle due imprese di Roma: il successo sull’altra capolista di questo inizio di campionato (i giallorossi) e la quasi vittoria sulla Lazio prima della sosta, con fregatura consumata al 103’ (e ieri, al 93’, a momenti Lang…). Cuore, tenacia, equilibrio tattico, determinazione, ferocia agonistica, fame, concentrazione: il Toro di ieri, sperando che vera svolta sia, a questo punto, dopo tanto zigzagare in cerca di una soluzione ideale e di punti ossigenanti, data la classifica. Vedremo col Genoa di nuovo in casa, domenica. Mentre rivedremo il Napoli martedì in Champions, contro il Psv".

Leggi anche
Torino-Napoli, partita degli ex dentro e fuori dal campo: il Toro sui giornali
Simeone suona la carica, Baroni pensa al 3-5-2: il Toro sui giornali

© RIPRODUZIONE RISERVATA