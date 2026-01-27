L’arrivo di Tchoca, le condizioni di Ismajli e la Maratona: i temi granata sui giornali

Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità

Eugenio Gammarino 27 gennaio - 11:07

Il calciomercato granata in entrata e in uscita, gli infortunati in casa Toro, l'arrivo di Tchoca e la protesta dei tifosi: queste le principali tematiche affrontate dai giornali di oggi in merito al mondo granata.

L'edizione odierna del Corriere Torino si apre con una panoramica sul nuovo innesto difensivo granata: Joao Pedro Tchoca. Il giovane difensore brasiliano, da poco atterrato in Italia, sarà un nuovo giocatore del Torino. Fondamentale il suo arrivo per Baroni: al tecnico granata serviva un nuovo centrale per sostituire Ismajli e rinforzare una difesa in grande difficoltà dopo ventidue giornate. Il costo del classe 2003 si aggira intorno ai 6 milioni di euro tra prestito e riscatto, se giocherà dieci partite con il Toro. L'ormai ex difensore del Corinthians possiede velocità, fisico (alto 1,92 metri) e personalità: lo scorso anno con la maglia del Timao si è aggiudicato il Campionato Paulista.

Invece, l'edizione odierna de la Stampa dedica un approfondimento al calciomercato granata. Il ds granata Gianluca Petrachi sta operando per sfoltire e rinforzare la squadra: dopo gli arrivi di Obrador e Tchoca si lavora anche sul fronte uscite. Per il centrocampo granata la prima scelta di Petrachi rimane Prati ma il giocatore è conteso anche dal Bologna. Sembra vicino Olusesi, il gioiello del Tottenham. Sul fronte uscite Asllani ha declinato un'altra offerta, questa volta dalla Turchia: Il Besiktas si è fatto avanti ma l'albanese ha rimandato la proposta al mittente. Sono ore calde per quanto riguarda Cyril Ngonge. Il belga è sul mercato e su di lui ci sono diverse squadre. OIltre al Maiorca, sull'ex Napoli è piombato anche il Porto di Farioli. Ma occhio anche alla Lazio: il club biancoceleste è interessato a Ngonge e nella trattativa potrebbe rientrare Noslin, che potrebbe essere girato in prestito al Toro fino a giugno.

Tra le pagine riguardanti il Toro e pubblicate oggi su Tuttosport oltre ad un focus sul calciomercato granata, si sofferma sull'infermeria granata. Dopo l'infortunio rimediato contro il Como e l'uscita anticipata dal campo, non filtra ottimismo per le condizioni di Ardian Ismajli. Secondo la nota del club granata, il difensore albanese rimarrà ai box per circa un mese a causa di una distrazione parziale al flessore della coscia sinistra. Per la sfida contro il Lecce, Marco Baroni dovrebbe recuperare Giovanni Simeone. L’attaccante aveva rimediato una contusione al polpaccio nella sfida di Coppa Italia di Roma ed ha saltato le ultime due gare di campionato. Inoltre, il quotidiano dedica un approfondimento anche allo sciopero annunciato dai tifosi granata in occasione della gara di campionato contro la squadra di Di Francesco. Infatti, il tifo organizzato granata diserterà il match lasciando la curva vuota per tutti i novanta minuti per protesta.

Infine, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si apre con un focus sul mercato granata e sul nuovo acquisto Tchoca, tracciando un identikit del giocatore. È nato a Sete Lagoas, in Brasile, il 31 dicembre 2003.Difensore centrale, alto 192 cm, è cresciuto nel Desportivo Brasil e poi, dal 2019, nel Corinthians di San Paolo. Ha esordito nel campionato brasiliano nel 2024, anno in cui poi fu prestato al Cearà. Nella scorsa stagione 29 partite con il Corinthians, vincendo anche il campionato. Il direttore sportivo granata Gianluca Petrachi non è nuovo a questo tipo di affari pescando altri difensori in Brasile: nell’estate del 2014 venne preso Bruno Peres dal Santos, mentre nel 2018 è stato ingaggiato Gleison Bremer dall’Atletico Mineiro.