Le mosse di D'Aversa, la sfida di oggi contro l'Inter di Chivu, il punto sullo stadio Olimpico e le Primavera: queste le principali tematiche affrontate dai giornali di oggi in merito al mondo granata.

L'edizione odierna del Corriere Torino si apre con un approfondimento sulle parole di D'Aversa nella conferenza stampa pre Torino-Inter. Il tecnico granata, intervenuto di fronte ai giornalisti nella sala conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino, ha ribadito che vuole massima attenzione contro la squadra di Chivu: "Dobbiamo alzare il livello, serviranno precisione, qualità e orgoglio". Sul piano delle scelte, D’Aversa non farà molti cambiamenti nella gara di oggi. Ritroverà Ismajli al centro della difesa, affiancato come al solito da Coco ed Ebosse. E potrebbe dare una chance a Ilkhan in mediana, anche se i favoriti restano Casadei e Gineitis. Alle spalle di Simeone e Adams, sulla trequarti, ci sarà ancora l’imprescindibile Vlasic: "Nikola deve giocare vicino alla porta, in modo da sfruttare le sue caratteristiche" ha affermato il tecnico. Inoltre, il quotidiano si è soffermato sul pareggio della Primavera di Baldini contro l'Atalanta.

La Stampa propone un articolo sulla mostra dedicata all'ultimo scudetto granata. Infatti, oggi 26 aprile a Grugliasco verrà inaugurata la mostra dedicata alla clamorosa impresa del 1975-76. In occasione dell'inaugurazione saranno presenti i protagonisti di quella grande cavalcata come Pulici con Claudio Sala, Zaccarelli e Salvadori. Questa mattina, alle ore 10,30 al Museo del Torino a Grugliasco (Villa Claretta), con la mostra “16 maggio 1976: Toro, lassù qualcuno ti ama” verranno esposti alcuni dei pezzi migliori di quella squadra.

Anche sulle colonne di Tuttosport viene dedicato un focus sulla questione stadio Olimpico. Il Torino ha formalizzato al Comune una manifestazione d’interesse preliminare: nei prossimi mesi dovrà depositare una proposta di partenariato pubblico/privato per lo sviluppo del Grande Torino e del Robaldo. Tuttavia, lo stadio dovrebbe andare al Toro solo nel 2027 per l'avvio ritardato e i tempi decisamente lunghi: il progetto preliminare è ancora da stabilire e sarà presentato dopo gli studi del Politecnico che saranno molto complessi. Inoltre, il quotidiano si sofferma anche sulla gara di oggi con particolare attenzione all'attacco granata. Contro l'Inter D'aversa punterà ancora una volta su Simeone: l’argentino ha segnato solo una volta contro i nerazzurri ma viene da tre gol consecutivi in casa.

Infine, tra le pagine de La Gazzetta dello Sport viene dedicato spazio a un approfondimento sulle scelte di D'Aversa per il match di oggi contro i nerazzurri. Contro la squadra di Chivu il tecnico

vuole la vittoria e dovrebbe puntare sui titolari, senza fare nessun turnover. Attraverso le scelte D’Aversa prova a lanciare il segnale per dare una spinta in più in una sfida molto complicata contro la squadra che è ad un passo dallo scudetto. In difesa tornerà Ismajli al centro della difesa, mentre a centrocampo parte favorita la coppia Gineitis- Casadei, con Ilkhan che, come affermato in conferenza dal tecnico abruzzese, parte leggermente indietro nelle gerarchi ma potrebbe ritrovare spazio a partita in corso.