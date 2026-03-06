Le mosse di D’Aversa e la contestazione che non si placa: i temi granata sui giornali

Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità

Eugenio Gammarino Redattore 6 marzo 2026 (modifica il 6 marzo 2026 | 10:38)

La sfida di oggi contro il Napoli in programma alle 20.45 allo stadio Maradona, gli schemi tattici di D'Aversa e la Primavera di Baldini: queste le principali tematiche affrontate dai giornali di oggi in merito al mondo granata.

L'edizione odierna del Corriere Torino si apre con un approfondimento sulla sfida di stasera tra azzurri e granata. Nell'anticipo di oggi Roberto D'Aversa si troverà a sfidare l'amico Antonio Conte in un match importante per entrambe le formazioni. Il nuovo tecnico granata cerca la prima vittoria della carriera contro l’ex ct, dopo aver messo insieme quattro sconfitte e un pareggio (nel primissimo incrocio). Nella conferenza di presentazione alla gara D'Aversa ha tagliato corto sul rapporto di amicizia con il tecnico degli azzurri concentrandosi sul match: "Parlare del mio rapporto di amicizia con Antonio sarebbe scorretto. Si gioca una partita importante, tra due squadre che portano undici scudetti in campo. Detto questo, la voglia di vincere c’è sempre".

Anche l'edizione odierna de La Stampa si apre con un approfondimento sul prossimo match di campionato contro il Napoli soffermandosi sulla sfida tra i giovani che si affronteranno questa sera. Napoli-Torino è anche Vergara contro Prati e Casadei, i più talentuosi giovani giocatori che entrambe le squadre hanno nel proprio roster. Stasera al Maradona ci sarà il duello nel duello tra i talenti classe 2003. In palio c’è anche la maglia della Nazionale: il ct Gattuso osserverà con attenzione la gara.

Sulle colonne di Tuttosport, oltre ad un focus sulla partita di stasera, viene dedicato un approfondimento sul rapporto tra tifosi e società. Sembra non esserci pace tra tifo organizzato e il presidente granata Urbano Cairo. Infatti, la Curva Maratona, dopo aver disertato i match contro Lecce, Bologna e Lazio ha deciso di continuare la contestazione. Gli Ultras e gli altri gruppi organizzati vogliono continuare a contestare Cairo fino al termine della stagione senza soluzione di continuità: "Curva vuota fino a fine campionato. Abbiamo deciso, per ora si va avanti così". Inoltre, il quotidiano si sofferma anche sulla difesa granata. Ismajli e compagni hanno fermato gli attaccanti biancocelesti, ora dovranno ripetersi contro il Napoli: Lukaku e Hojlund saranno la prova del 9.

Infine, tra le pagine de La Gazzetta dello Sport si trova un focus sulle mosse di D'Aversa stasera contro la formazione partenopea. Contro i partenopei il tecnico granata dovrebbe confermare l'undici iniziale visto contro la Lazio e il modulo: 3-4-2-1. Il cardine della squadra sarà sempre Nikola Vlasic. Avanzando da mezzala destra a trequartista, il croato rafforza la possibilità di muoversi su tutto il fronte d’attacco, per cercare gli scambi con gli esterni e servire le punte. Simeone a volte si abbassa per affiancarlo. Nonostante la tentazione Casadei sulla trequarti, l'esperimento potrebbe saltare ma solo per il momento. Contro il Napoli dovrebbe scendere in campo la coppia Simeone-Zapata, già a segno entrambi contro la Lazio.