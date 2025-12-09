Le parole di Baroni, Cairo, Zapata e il rientro di Simeone: i temi granata sui giornali

Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità

Eugenio Gammarino 9 dicembre - 10:33

Le parole di Baroni, l'attacco granata e tanti temi dopo il monday night di ieri sera che ha visto il Torino cadere in casa contro il Milan di Allegri. Queste le principali tematiche affrontate dai giornali di oggi in merito al mondo granata.

L'edizione odierna del Corriere Torino si apre con un focus sulle parole di Marco Baroni nel post partita della sfida contro i rossoneri. Il tecnico granata ha commentato la gara della sua squadra e gli episodi che hanno condizionato la partita come il secondo gol arrivato con i granata in dieci per la sostituzione tardiva dell’infortunato Tameze con Masina: "Baroni commenta quest’ultima situazione («non abbiamo avuto il tempo di fare il cambio, l’azione è ripartita in fretta, purtroppo stiamo pagando certe situazioni a caro prezzo») e mostra il bicchiere mezzo pieno: «La squadra ha giocato una partita vera, come dovevamo fare. L’atteggiamento questa volta mi è piaciuto»".

L'edizione odierna de La Stampa, invece, si apre con un approfondimento sul ritorno al gol di Duvan Zapata. Il capitano granata è tornato al gol dopo l'infortunio al crociato e un calvario che è durato un anno: 429 sono i giorni trascorsi dall’ultimo gol segnato da Zapata prima dell’infortunio che lo ha tenuto fuori la scorsa stagione. Il colombiano ha giocato una buona partita e il Toro può sorridere per aver almeno ritrovato la sua guida in attacco: "Chissà quanto aveva sognato il ritorno al gol uno che di gol ha costruito la fama, si è nutrito per diventare uno degli attaccanti più forti di sempre in Serie A, il terzo tra quelli ancora in attività dopo Immobile (201 reti) e Dybala (130). Duvan Zapata è tornato, anche se non è servito al Toro per salvare la pelle contro un Milan di rimonta che conserva la testa della classifica: 3-2 per i rossoneri".

Tra le pagine riguardanti il Toro e pubblicate oggi su Tuttosport, oltre a trovare un focus sulle parole di Baroni nel post partita, viene dedicato un approfondimento anche alla prestazione della squadra granata contro il Milan di Allegri e agli errori difensivi del Torino che hanno portato ai gol dei rossoneri: "E' arrivata la terza sconfitta consecutiva per il Toro, dopo quelle con Como e Lecce. Sconfitta arrivata anche perché, quando il Milan ha cambiato marcia, la squadra di Baroni è stata zavorrata da altri due gravi errori individuali: quello di Lazaro sul 2-2 di Pulisic e, soprattutto, di Asllani sulla doppietta di Capitan America. Strafalcione doppiamente grave quello dell’albanese, perché il cross di Ricci e lo sviluppo dell’azione erano facilmente leggibili".

Infine, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si apre con un approfondimento sulle parole del presidente granata Urbano Cairo che ha parlato della partita dopo la sconfitta contro il Milan analizzando la prestazione della squadra e dei singoli: "«Abbiamo fatto un primo tempo eccellente, peccato per quel primo gol che non possiamo mai prendere – commenta il presidente del Torino, Urbano Cairo -. Nel secondo tempo ci siamo abbassati un po’ troppo, sicuramente prendiamo il terzo gol in dieci uomini e, in quella situazione, dobbiamo essere più furbi. Noi nel primo tempo abbiamo aspettato che loro sostituissero Leao, da quest’altra parte non è stato così…»". Inoltre, il quotidiano si sofferma anche sul possibile rientro in campo di Giovanni Simeone che, per la prima volta dopo l’infortunio, è stato convocato da Baroni ed è andato in panchina con la squadra. Molto probabilmente rientrerà contro la Cremonese: "Il Cholito era guarito sette giorni fa, ha lavorato tutta la settimana per esserci ieri sera e, alla fine, ha centrato la convocazione, anche se nella rifinitura non ha trovato quella fiducia per poter essere gettato nella mischia. Ci sarà sabato contro la Cremonese".