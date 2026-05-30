Le parole di Urbano Cairo su futuro e allenatore, corsa a due per la panchina granata, obiettivo Falcone per la porta e il rebus sulle fasce: queste le principali tematiche affrontate dai giornali di oggi in merito al mondo granata.

L'edizione odierna del Corriere Torino si apre con l'intervista di Urbano Cairo al Festival della Televisione di Dogliani dove è stato intervistato da Mario Giordano. Per l'oocasione il presidente del Torino ha parlato del club granata, del futuro e della conclusione del mercato: "“Io l’ho detto anche recentemente: io al 2 di settembre siamo a 21 anni, quindi se ci fosse qualcuno che arriva, fa un’offerta e vedo che ha passione per il Toro e vuole di investire, io sono disponibilissimo a farmi da parte - ha affermato Cairo che poi ha continuato - Non venderei perché credo di poter fare bene, anche meglio di quello fatto negli ultimi due anni".

La Stampa, invece, apre con un approfondimento sul calciomercato granata in entrata. Il direttore sportivo granata è pronto a fare una rivoluzione tra i pali ed ha messo gli occhi su un suo pupillo per difendere la porta del Torino dalla prossima stagione. Parliamo dell'estremo difensore del Lecce Vladimiro Falcone. Il capitano dei giallorossi è il prescelto per sostituire il partente Israel ma il club salentino chiede una cifra intorno ai 10 milioni per lasciarlo partire. In alternativa, Petrachi ha sondato Esandell dell'Oviedo e Mandas della Lazio.

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Sulle colonne di Tuttosport, oltre alle parole di Cairo, viene dedicato un focus sul calciomercato, soprattutto sul prossimo allenatore granata. Sono ore di riflessione in casa Toro. Cairo è alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione: dopo il mancato rinnovo di D'Aversa, il presidente granata sembrerebbe voler riportare sotto la Mole Ignazio Abate. L'ex terzino,è in uscita dalla Juve Stabia ed è un pallino del presidente granata. Tuttavia, alla dirigenza granata piace anche un altro profilo: Alberto Aquilani, che ha sfiorato la promozione in A con il Catanzaro. Inoltre, il quotidiano si sofferma sulle cessioni e le possibili alternative sulle fasce. Lazaro lascia il toro dopo quattro anni, Nkoukou torna i Germania mentre Biraghi è in vendita. Ora la società deve lavorare per il riscatto di Obrador e lavorare su i sostituti: nel mirino Darmina e Barberi

Tra le pagine de La Gazzetta dello Sport viene dedicato spazio alle parole di Urbano Cairo, soffermandosi principalmente sulle dichiarazioni del presidente in merito alla stagione appena conclusa e la scelta del prossimo allenatore granata: "Non ho ancora deciso per l'allenatore. Credo che lo decideremo nel giro di una settimana, non manca tanto. Scegliere l’allenatore è fondamentale in squadre come il Toro - ha affermato Cairo - è colui che tiene insieme la squadra, la fa giocare in un certo modo e valorizza i giovani. Vorrei un tecnico che abbia le qualità per fare un bel gioco e per cercare di prendere un gol in meno degli altri. Ci stiamo lavorando".