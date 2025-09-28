Le richieste di Baroni, la ferocia e Anjorin: i temi granata sui giornali

I temi granata trattati dai giornali

Piero Coletta 28 settembre 2025 (modifica il 28 settembre 2025 | 10:52)

Il Torino volta pagina dopo la vittoria di Coppa Italia contro il Pisa. Il passaggio del turno riporta un po' di serenità nell'ambiente dopo gli ultimi giorni bollenti, tra la contestazione e una prestazione deludente contro l'Atalanta del grande ex Ivan Juric. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ora Baroni vorrebbe qualcosa in più. "Ed ecco comparire (anche) nel linguaggio nuove parole d’ordine: 'ferocia', ad esempio.Ma pure 'energia ed entusiasmo'. Perché oltre al tempo, di cui inevitabilmente il suo lavoro ha bisogno, al Toro serve fortemente una scintilla di entusiasmo. Baroni spera di innescarla domani a Parma, in una partita 'che sarà un’opportunità, non certo per l’avversario che è fortissimo e che avrebbe meritato di avere molti più punti. Ma perché si presenta dopo una nostra caduta, adesso possiamo ripartire'".

Quindi sì, il tecnico chiede nuove caratteristiche al Torino. Un passo avanti sul piano caratteriale e lo stesso argomento viene trattato anche sul Corriere Torino. "Baroni continua (giustamente) a picchiare forte sul tasto della ferocia agonistica: «È fondamentale, in ogni momento della partita». Vuole un Toro che abbia «energia, entusiasmo, compattezza ». Che sia ben sintonizzato sulle frequenze di ogni partita, fino al triplice fischio. Senza cali di tensione come quello che, all’ultimo secondo del match di Coppa Italia con il Pisa, poteva portare al pareggio dei toscani".

Non è stato invece un grande impatto quello di Anjorin nella nuova realtà granata. L'inglese era arrivato dall'Empoli come rinforzo per il centrocampo, elemento polivalente. Eppure ha collezionato solo trentasette minuti di gioco, come riportato da La Stampa. "Lo specchio dei problemi è la situazione legata ad un giocatore, Anjorin, arrivato prima di tutti (in risposta alla cessione di Ricci al Milan), ma che finora è stato utilizzato meno di tutti: 37’. L’inglese è rimasto in panchina anche in Coppa Italia quando Baroni ne ha cambiati 9 su 11 e non potrà migliorare l’umore neanche a Parma, visto che dovrà rinunciare alla sfida di domani sera e rischia di saltare anche quella successiva contro la Lazio. Il motivo l’ha spiegato lo stesso allenatore nella conferenza stampa pre partita, anticipata di un giorno rispetto al solito". Una fascite plantare.

Per la gara di lunedì sera il Torino avrà a disposizione nuovamente Adam Masina. Il difensore ha recuperato dall'acciacco e potrebbe rivedere il campo dopo una ventina di giorni di assenza dal rettangolo vedere del gioco, come riferito da Tuttosport. "Il tecnico scioglierà le riserve tra oggi e domani, decidendo se fare a meno o no del difensore e di conseguenza quale sistema utilizzare contro i ducali. Anche Ilic, per i postumi di un trauma conclusivo, era tra gli assenti contro i toscani: come i due compagni, il serbo è rientrato col gruppo. Non preoccupa Pedersen che, tornato titolare giovedì sera, era uscito a causa di una botta".