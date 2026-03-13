Le scelte di D’Aversa e la protesta che continua: i temi granata sui giornali

Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità

Eugenio Gammarino Redattore 13 marzo 2026 (modifica il 13 marzo 2026 | 12:02)

La sfida di oggi contro il Parma in programma alle 20.45 all'Olimpico Grande Torino, l'attacco di D'Aversa, la protesta dei tifosi: queste le principali tematiche affrontate dai giornali di oggi in merito al mondo granata.

L'edizione odierna del Corriere Torino si apre con un approfondimento sulla sfida di venerdì tra granata e crociati. In vista del match valido per la ventinovesima giornata di campionato tra Torino e Parma, ieri D'Aversa è intervenuto nella consueta conferenza stampa prepartita. Il tecnico granata ha parlato apertamente di "primo matchball" per una squadra che vuole mettersi alla svelta al sicuro: "Poi si potranno aprire scenari diversi, ma ora dobbiamo mettere tutte le energie su questa partita".

Anche l'edizione odierna de La Stampa si apre con un approfondimento sulla gara di stasera. In particolar modo il quotidiano si sofferma sul peso del match di oggi attraverso le interviste a Gabriel Strefezza, giocatore del Parma che al Grande Torino ha trovato il suo primo gol in Serie A, e a Emanuele Calaiò. L'ex attaccante era nel Parma, invece, quando alla guida dei ducali c'era l'attuale tecnico granata D'Aversa: "Toro, l’uomo giusto è proprio D’Aversa. Migliora un gruppo” ha affermato Calaiò.

Sulle colonne di Tuttosport, oltre ad un focus sulla prossima partita, viene dedicato un approfondimento sull'attacco e il cammino dei granata fino a fine stagione. Contro i crociati potrebbe tornare titolare Che Adams. L'attaccante scozzese ha recuperato dall'infortunio e potrebbe tornare a vestire la maglia granata dal 1' contro il Parma al posto di Zapata. Inoltre, si andrà avanti con lo sciopero del tifo: continua la protesta contro Cairo e la sua gestione. Quella contro il Parma sarà la quarta partita consecutiva in casa con lo stadio semivuoto.

Infine, tra le pagine de La Gazzetta dello Sport si trova un focus sulla possibile formazione che D'Aversa schiererà questa sera. Se in attacco dovrebbe tornare Adams al fianco di Simeone, in regia il tecnico granata potrebbe decidere di puntare su Ilkhan dal primo minuto. Segnalate novità anche sulla destra con Pedersen al posto di Lazaro. Dubbio in mediana tra Gineitis e Anjorin. Inoltre, il quotidiano si sofferma sull'infermeria granata. D’Aversa e il suo staff continuano a lavorare con tutti gli effettivi a disposizione, a eccezione di Zakaria Aboukhlal che, dopo la botta al ginocchio destro che l’ha tenuto fermo nelle ultime tre partite, non è riuscito a recuperare e non sarà convocato.