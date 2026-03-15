L’esclusione di Casadei e porte aperte al Filadelfia: i temi granata sui giornali

Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità

Eugenio Gammarino Redattore 15 marzo - 10:28

La sfida di venerdì contro il Parma all'Olimpico Grande Torino, la svolta con D'Aversa, la riapertura del Filadelfia: queste le principali tematiche affrontate dai giornali di oggi in merito al mondo granata.

L'edizione odierna del Corriere Torino si apre con un approfondimento sulla sfida di venerdì tra granata e crociati e in particolare su Nikola Vlasic. Il centrocampista croato è stato coinvolto nei primi tre gol contro il Parma. Premiato come Man of the Match, nel postpartita ha affermato: "Non sono mai stato meglio". Il numero 10 ora vuole raggiungere la doppia cifra di gol e assist in campionato: per ora è a quota nove.

Anche l'edizione odierna de La Stampa si apre con la notizia della riapertura ai tifosi dello stadio Filadelfia. Dopo quattro mesi verrà riaperto ai sostenitori granata il campo di allenamento. Domani, lunedì 16 marzo, il pubblico sarà accolto nel centro sportivo dopo la vittoria sul Parma. D’Aversa cerca di dialogare tra la contestazione a Cairo e lo sciopero allo stadio. Appuntamento alle 14.45. Inoltre, il quotidiano si sofferma sulla Primavera granata. Come la prima squadra, anche la squadra di Baldini si è imposta con il risultato di 4-1 contro l'Inter nella giornata di ieri. Doppietta per Tommaso Gabellini che sale a 10 reti in campionato e cerca di allontanare il Toro dallo spettro retrocessione.

Sulle colonne di Tuttosport, oltre ad un focus sulla partita contro il Parma, viene dedicata un'analisi alla stagione granata e al caso Casadei. Due vittorie in tre partite, sette gol fatti e solo tre subiti. Da quando è arrivato Roberto D'Aversa sulla panchina granata, la squadra ha cambiato marcia, a testimonianza che la svolta in panchina è stata tardiva. Nonostante un ritmo diverso, per i granata è troppo tardi per sperare in qualcosa in più del solito limbo. Inoltre, il quotidiano si sofferma sull'esclusione di Cesare Casadei. L'ex centrocampista di Chelsea e Leicester è stato relegato in panchina per punizione, contro il Parma avrebbe pagato alcuni atteggiamenti avuti in settimana al Filadelfia.

Infine, tra le pagine de La Gazzetta dello Sport si trova un focus sull'attacco granata e in particolare su Giovanni Simeone. Il Cholito in tre partite è stato sempre titolare col nuovo tecnico ed ha realizzato 2 gol in 3 match. Ora è a quota 7, meglio del bottino totale avuto a Napoli in Serie A. Dove erano stati 6 in 83 presenze di campionato. Il settimo sigillo gli consente di diventare, al momento, il miglior marcatore stagionale del Toro. Nel primo anno in granata Simeone viaggia alla media di una rete ogni 214 minuti in campionato.