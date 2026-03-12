L’importanza di Casadei e Vlasic, D’Aversa sfida il passato: i temi granata sui giornali

Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità

Eugenio Gammarino Redattore 12 marzo - 10:31

La sfida di domani contro il Parma in programma alle 20.45 all'Olimpico Grande Torino, l'attacco di D'Aversa, la protesta dei tifosi: queste le principali tematiche affrontate dai giornali di oggi in merito al mondo granata.

L'edizione odierna del Corriere Torino si apre con un approfondimento sulla sfida di venerdì tra granata e crociati. In vista della sfida valida per la ventinovesima giornata di campionato tra Torino e Parma, D'Aversa affronterà il suo passato. Il tecnico granata ha esordito in Serie A proprio quando si trovava sulla panchina degli emiliani. Con i ducali D’Aversa ha vissuto un’autentica favola: due promozioni consecutive e il ritorno in Serie A. Inoltre, il quotidiano si sofferma sulle mosse difensive che D'Aversa dovrà adoperare per fermare Pellegrino e compagni.

Anche l'edizione odierna de La Stampa si apre con un approfondimento sulla gara di venerdì. In particolar modo il quotidiano si sofferma sul peso del match di domani. In vista della sfida contro il Parma D'Aversa dovrà rialzare il Torino in un momento molto critico sia dal punto di vista ambientale che sportivo. Con la protesta che continua venerdì l'Olimpico si annuncia nuovamente deserto e le curve resteranno ancora una volta vuote. Inoltre, il quotidiano si sofferma dedica uno spazio anche all'iniziativa tra Suzuki e il club granata. Ieri in Piazza d’Armi, Torino e il main sponsor granata, hanno rinnovato il loro impegno per il progetto Bosco Diffuso Suzuki, con la piantumazione di nuovi alberi destinati ad arricchire il verde urbano torinese. Protagonisti dell’iniziativa sono stati Giovanni Simeone e Matteo Prati, che si sono messi direttamente al lavoro per la messa a dimora delle nuove piante.

Sulle colonne di Tuttosport, oltre ad un focus sulla prossima partita, viene dedicato un approfondimento sulla difesa granata e il cammino di granata fino a fine stagione. Occorreranno 9 punti per potersi salvare quest'anno. Il Toro può blindare la Serie A già entro fine aprile a Cremona. Negli ultimi

5 campionati la terzultima è arrivata al massimo a 35 punti. La gara di domani sarà fondamentale per la classifica. Se D'Aversa farà molto bene in questi ultime dieci giornate, potrà restare. Altrimenti c’è il possibile ritorno di Juric sullo sfondo. Inoltre, il tecnico granata ha puntato forte sull'ultimo acquisto Ebosse nelle ultime due gare di campionato. Il difensore franco-camerunese, arrivato al Torino a inizio febbraio in prestito con diritto, in difesa vanta il maggior numero di passaggi: 114 nelle ultime 2 gare e con la Lazio il 96% di precisione.

Infine, tra le pagine de La Gazzetta dello Sport si trova un focus sul reparto offensivo di D'Aversa. In Serie A i granata sono i più efficaci in contropiede: hanno realizzato sette gol, alla pari con Juventus e Hellas Verona. Cesare Casadei è uno dei migliori interpreti: il centrocampista classe 2003 ha la visione, la velocità e il fisico per sfruttare questo tipo di situazioni. Ma occhio anche a Vlasic. Il croato da mezzala come da trequartista, è lui stesso a guidare l’aggressione ai portatori avversari e a sfruttare le eventuali palle vaganti per creare qualcosa, per sé o per i compagni. Inoltre, il quotidiano si sofferma sull'infermeria granata. D’Aversa e il suo staff continuano a lavorare con tutti gli effettivi a disposizione, a eccezione di Zakaria Aboukhlal che prosegue nel recupero dopo la botta al ginocchio destro che l’ha tenuto fermo nelle ultime tre partite.