La partita contro il Sassuolo di venerdì, focus su Vlasic, il calciomercato granata e l'intervista a Bianchi: queste le principali tematiche affrontate dai giornali di oggi in merito al mondo granata.

L'edizione odierna del Corriere Torino si apre con un approfondimento sul match contro il Sassuolo in programma venerdì 8 maggio alle 20.45 e su Nikola Vlasic. Contro i neroverdi il numero dieci granata vuole tornare ad essere decisivo dopo la gara deludente di Udine. Il club piemontese ha bisogno del croato, vero trascinatore del Toro quest'anno, per gli ultimi tre match stagionali. Il rendimento di alto livello del croato è testimoniato dai numeri: 8 gol e 3 assist in 34 presenze di campionato, un bottino ulteriormente impreziosito da un altro gol e altri due assist messi a referto in Coppa Italia. Dopo il rigore realizzato all'andata a Reggio Emilia che ha regalato i tre punti, ora tocca di nuovo a Vlasic salire in cattedra e cercare di portare la squadra a raggiungere la soglia di 44 punti.

La Stampa, invece, ha intervistato l'ex giocatore granata Rolando Bianchi. L’ex capitano del Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano, dove ha commentato gli episodi visti nelle celebrazioni del 4 maggio a Superga: “Non bastano più i risultati, serve un rilancio globale. Se la protesta è arrivata a Superga è perché i tifosi lì han potuto guardare in faccia i giocatori" ha affermato Bianchi soffermandosi sulla contestazione arrivata fino alla commemorazione degli Invincibili. L'ex attaccante ha anche ricordato il suo passato al Toro e cosa significa leggere i nomi degli Invincibili sulla lapide: "Il mio 4 maggio preferito? Quando ho letto i nomi per la prima volta: l’espressione più profonda e intima di cosa significa essere del Toro".

Sulle colonne di Tuttosport, viene dedicato un focus sul calciomercato granata e la ricostruzione della squadra. Con l'allenatore in scadenza e diversi giocatori già sicuri di andare via o il cui futuro è ancora incerto, a giugno ci sarà una nuova ricostruzione. Il progetto inaugurato un anno fa è già definitivamente tramontato e Cairo ripartirà ancora una volta quasi da zero. Un gruppo di giocatori

ha già la certezza che non resterà al Toro (Maripan, Lazaro e Tameze sono in scadenza, Nkounkou e Marianucci rientreranno alle rispettive squadre), mentre altri sono scivolati nelle gerarchie e sperano di trovare una nuova squadra in estate (Israel o Ilic). I tifosi, ancora in contestazione, sperano soprattutto di ripartire da Vlasic: il trequartista è stato il granata più acclamato a Superga ed è apprezzato anche dai compagni.

Infine, tra le pagine de La Gazzetta dello Sport viene dedicato spazio anche ad un approfondimento sul match di venerdì contro il Sassuolo. A Roberto D'Aversa non è andata giù la sfida contro l'Udinese: l’atteggiamento della squadra, i cali di attenzione e, complessivamente, come il Toro ha giocato il secondo tempo non è piaciuto al tecnico granata. Perciò in vista del match di venerdì contro i neroverdi si è deciso di cambiare qualcosa: colazione al Filadelfia alle 7.45 e allenamenti anticipati. Ora il tecnico vuole un finale in crescita, D'aversa vuole il vero Toro nelle ultime tre

giornate della Serie A, quello delle sue prime gare da quando siede sulla panchina granata anche in vista del derby contro la Juventus.