Lo festa per lo scudetto del ’76 e il calciomercato: i temi granata sui giornali

Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità

Eugenio Gammarino Redattore 24 marzo - 10:41

La sosta nazionali, il calciomercato in entrata e in uscita, l'impatto di D'Aversa, la festa per il 50esimo anniversario dello scudetto del '76: queste le principali tematiche affrontate dai giornali di oggi in merito al mondo granata.

L'edizione odierna del Corriere Torino si apre con un approfondimento sul centrocampo granata. Durante la sosta D’Aversa osserverà chi ha giocato meno: sarà un occasione unica soprattutto per Ivan Ilic e Cesare Casadei che devono riconquistare la fiducia del tecnico. Casadei è stato relegato in panchina preferendogli Gineitis, D’Aversa gli ha chiesto di impegnarsi di più in allenamento. Per quanto riguarda il serbo, invece, è stato fermato

da problemi fisici e deve trovare fiducia e condizione ottimale.

Il quotidiano La Stampa propone invece un articolo sulla stagione di Nikola Vlasic e i suoi impegni con la nazionale. Il fantasista croato sta vivendo la sua migliore stagione realizzativa al Toro. In questa sosta nazionali con la sua Croazia affronterà il Brasile di Bremer. Derby dunque con il difensore bianconero in vista del mondiale. Vlasic contro Bremer è il menù più gustoso di una settimana senza campionato e che vedrà il Torino privo di 10 elementi.

Sulle colonne di Tuttosport viene dedicato un focus sul calciomercato granata sia in entrata che in uscita. In entrata si valuta Aaron Martin del Genoa. Lo spagnolo (che in Serie A ha originato ben 13 gol in un anno e mezzo) è in rotta con il Genoa: braccio di ferro sul rinnovo del contratto, in scadenza a giugno. Petrachi vorrebbe riscattare Obrador, ma costa 9 milioni: chiederà lo sconto al Benfica. In uscita, la rosa è piena di granata dal futuro incerto o già sicuri di andar via in estate. Per la prossima stagione la priorità sarà acquistare un vero titolare tra i pali: Paleari tornerà a fare il vice. Ilic sarà messo sul mercato, Tameze è in scadenza, Njie andrà in prestito. Inoltre, il quotidiano si sofferma sul 50esimo anniversario dello scudetto del 1976. L’Associazione ex calciatori granata lavora all’organizzazione di una festa in città, il 16 maggio, in occasione dei 50 anni dallo scudetto di Radice.

Infine, tra le pagine de La Gazzetta dello Sport si trova un approfondimento sull'attacco granata e il primo mese di D'Aversa sulla panchina del Toro. In quattro settimane i granata hanno cambiato passo: tra i segreti un piano personalizzato sui calciatori. Il miglioramento più evidente è quello di Zapata che ha fatto cambiare marcia al Toro. Ora l'allenatore abruzzese approfitterà della pausa per le nazionali, per insistere sulla difesa e limitare i gol subiti. Inoltre, in giornata al Filadelfia riprenderanno gli allenamenti dopo i due giorni di riposo dati da D’Aversa dopo la gara col Milan. I granata ripartono senza gli undici calciatori della prima squadra convocati con le nazionali.