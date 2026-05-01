Le mosse di D'Aversa, la sfida di domani contro l'Udinese di Runjaic, il punto sull'infermeria e la Primavera: queste le principali tematiche affrontate dai giornali di oggi in merito al mondo granata.

L'edizione odierna del Corriere Torino si apre con un approfondimento sulle parole di D'Aversa nella conferenza stampa di presentazione di Udinese-Torino. Nella giornata di ieri il tecnico granata ha fatto il punto sulla sfida di domani e tra gli obiettivi c'è quello di raggiungere in classifica proprio i friulani a tre lunghezze di distanza (44 punti). Inoltre, il quotidiano si sofferma anche sulle giovanili granata: questo pomeriggio la Primavera avrà il match point salvezza. I ragazzi di Baldini affronteranno il Sassuolo in una sfida che potrebbe dare la salvezza matematica ai granata.

La Stampa, invece, riflette sull'infermeria granata. Nella sfida di domani in programma alle 15 a Udine, D'Aversa dovrà fare a meno di diversi giocatori. Contro i bianconeri, infatti, saranno ai box Adams e Zapata a causa di infortuni muscolari. In difesa, invece, si fermano Ismajli e Pedersen che si aggiungono ad Anjorin ed Aboukhlal. Perciò, vista il vuoto in attacco, il tecnico granata potrebbe schierare dal 1' minuto Alieu Njie. Lo svedese andrebbe ad affiancare il Cholito Simeone. L'ex Primavera è stato buttato nella mischia in numerose occasioni dal tecnico granata e con il suo ingresso ha dato una scossa non indifferente contro l'Inter.

Sulle colonne di Tuttosport viene dedicato un focus sul futuro di D'Aversa. Domani a Udine il tecnico ex Empoli vuole i tre punti e si pone l'obiettivo decimo posto: così potrà sperare di allontanare gli spettri di Juric e Gattuso. "Dobbiamo essere tutti ambiziosi, non solo io e i giocatori. Mi riferisco all’ambiente in generale: la storia del club è superiore alla salvezza" ha affermato il tecnico in conferenza. Vincere significa agganciare l'Udinese in classifica: il superamento della soglia dei 44 punti e il miglioramento dell’undicesimo posto sarebbero la certificazione del buon lavoro svolto da D’Aversa in questi mesi. E il tecnico, considerata la situazione in cui è arrivato, non poteva sperare in qualcosa di meglio.

Infine, tra le pagine de La Gazzetta dello Sport viene dedicato spazio a un approfondimento sulle scelte di D'Aversa contro l'Udinese. Nella conferenza di presentazione alla gara, il tecnico granata ha ribadito che vorrebbe vedere nuovamente una squadra compatta e coesa vista, come visto nel secondo tempo contro l'Inter. Inoltre, viste le numerose assenze in attacco potrebbe essere il turno di Njie al posto degli infortunati Adams e Zapata, con Kulenovic primo cambio: "Njie? Non regalo niente a nessuno, si sta allenando molto bene nelle ultime settimane" ha affermato D'Aversa.