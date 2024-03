Mandragora: “Toro? Pensavo di essere riscattato e restare in granata”

L'ex centrocampista del Torino, Rolando Mandragora, ha concesso un'intervista a La Stampa nella quale ha parlato di molti temi legati al suo periodo in maglia granata prima di andare alla Fiorentina e dei due allenatori che domani sera (sabato 2 marzo) si sfideranno: Ivan Juric e Vincenzo Italiano. "Due maestri, due allenatori che ti entrano nella testa: la cura del particolare li accomuna, il carattere anche. Quando vai in campo sembra di averli accanto, giocano con te". Il giocatore continua commentando la partita in programma allo stadio Olimpico Grande Torino: "Significa molto. Sarà, per entrambe, un passaggio importante nella corsa per l’Europa: mi aspetto una partita aperta, divertente, senza speculazioni da una parte o dall’altra". Un altro ex è Andrea Belotti e ad attenderlo c'è Alessandro Buongiorno. Mandragora commenta così: "Sono contento per Alessandro, ricordo come si è messo a lavorare quando Juric lo vedeva poco. In lui rivive lo spirito Toro". Infine il centrocampista ripercorre il luglio di due anni fa, che l'ha visto passare dal Torino alla Fiorentina: "Pensavo di essere riscattato, di rimanere in granata. Ma ora sono strafelice della possibilità che mi sta offrendo la Fiorentina".