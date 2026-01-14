Sazonov, Asllani, Nkounkou, Ilic e Biraghi in uscita: i temi granata sui giornali

Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità

Eugenio Gammarino 14 gennaio 2026 (modifica il 14 gennaio 2026 | 10:53)

Il calciomercato granata in entrata e in uscita, la sfida contro la Roma terminata sul pounteggio di 2-3 all'Olimpico per i ragazzi di Baroni, focus su Adams e Ilkhan e tanti altri temi. Queste le principali tematiche affrontate dai giornali di oggi in merito al mondo granata.

L'edizione odierna del Corriere Torino si apre con un approfondimento sulla gara di ieri fra Roma e Torino. Vittoria pesante per i granata che espugna lo stadio Olimpico di Roma grazie alla doppietta di Adams e al gol a tempo scaduto di Ilkhan e accede ai quarti di Coppa Italia dove affronterà l'Inter. Il quotidiano riprende le parole dell'allenatore granata Marco Baroni che nelle interviste post partita ha affermato di essere molto soddisfatto della prova dei suoi ragazzi: "«La squadra è in crescita, anche a Bergamo abbiamo fatto un secondo tempo importante — esulta il tecnico Marco Baroni —. Sono contento per il passaggio del turno, ma la cosa più importante era il come: abbiamo fatto una partita ottima sotto tutti i punti di vista. Siamo riusciti a tenere la Roma lontana dall’area, peccato solo per due disattenzioni che abbiamo pagato»".

Invece, l'edizione odierna de la Stampa si apre con un focus sulla bella vittoria dei granata sui giallorossi soffermandosi sulle scelte di Baroni, in particolare su Che Adams. Lo scozzese, Man of the Match, ha siglato la sua terza doppietta in carriera: "La prima è arrivata con la maglia dello Sheffield United contro il Tottenham in Coppa di Lega; la seconda, il 24 gennaio 2025, con il primo doppio acuto granata contro il Cagliari; la terza, ma probabilmente la più importante, ieri in uno stadio che il suo idolo “Titì”, in una notte di Champions League del 2002, illuminò con una storica tripletta, sempre sulla pelle della Roma". Inoltre, il quotidiano si sofferma anche sul calciomercato granata e sulle mosse di Petrachi per sfoltire e rinforzare la squadra: il ds granata continua a parlare col Botafogo per sbloccare l’affare David Ricardo e non molla la presa sul portiere laziale Mandas.

Tra le pagine riguardanti il Toro e pubblicate oggi su Tuttosport, oltre a trovare un focus sulla sfida di ieri contro la squadra di Gasperini, viene dedicato un approfondimento sul calciomercato granata. Come ammesso dallo stesso Petrachi nel prepartita, qualcuno lasciarà il Toro per dare spazio a nuovi innesti: "Siamo in troppi, qualcuno deve uscire. Cerco rinforzi, è un gioco a incastri" ha affermato il Ds granata. In uscita ci sono Sazonov, Asllani, Nkounkou, Ilic e Biraghi non convocati contro la Roma proprio per questioni di mercato. L’albanese ha già detto no a 5 club, il francese va restituito all’Eintracht, l’italiano rifiuta il Monza. Inoltre, Genoa e Pisa hanno sondato il terreno per Duvan Zapata, e possono lasciare il Toro anche Israel e Ngonge.

Infine, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si apre con un focus sulla partita giocata all'Olimpico. Grande prova degli uomini di Baroni che grazie alle sue scelte riesce a mettere in campo una squadra veloce e rocciosa. Grazie ai gol di Adams e Ilkhan, i granata agguantano la seconda vittoria in casa della Roma in questa stagione e affronteranno l'Inter di Chivu ai quarti. Nel post partita ha parlato della sfida il capitano granata Nikola Vlasic che si è detto molto soddisfatto della prestazione della squadra proiettandosi già verso la sfida contro i nerazzurri: "Volevamo dimostrare che siamo forti e che possiamo giocare contro le squadre forti e lo abbiamo fatto — dice il croato —. Ritroveremo l’Inter ai quarti? Sì, con loro abbiamo giocato la prima di campionato, ma oggi siamo tutta un’altra squadra. Siamo molto più forti".