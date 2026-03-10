Murales contro Cairo e il calciomercato: i temi granata sui giornali

Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità

Eugenio Gammarino Redattore 10 marzo 2026 (modifica il 10 marzo 2026 | 10:59)

La sfida di venerdì contro il Parma in programma alle 20.45 all'Olimpico, il centrocampo di D'Aversa, le proteste dei tifosi e la Primavera di Baldini: queste le principali tematiche affrontate dai giornali di oggi in merito al mondo granata.

L'edizione odierna del Corriere Torino si apre con un approfondimento sulla sfida di venerdì tra granata e crociati. In vista della sfida valida per la ventinovesima giornata di campionato tra Torino e Parma, D'Aversa ha bisogno di più spinta sulle corsie laterali. Il rendimento degli esterni è sotto le attese: nessun gol, pochissimi assist e un sostegno alla manovra sin qui deficitario. Da quando è arrivato si sta ritagliando un ruolo importante Rafa Obrador. Lo spagnolo ha ripagato la fiducia ricevuta prima da Baroni e quindi da D’Aversa, mostrando affidabilità sia nella copertura sia nella spinta.

Anche l'edizione odierna de La Stampa si apre con un approfondimento sulla protesta dei tifosi nei confronti della società. Sono comparse scritte choc verso il presidente granata Urbano Cairo nella notte. A Masio, il paese di cui è originario, e Quattordio sono arrivati insulti e minacce di morte sui muri ed è partita la denuncia ai carabinieri. "Cairo pagherai tutto, pagherai Cairo" questo uno dei murales apparsi. Il quotidiano si sofferma anche su Tino Anjorin. Il centrocampista inglese spera di ritrovare il feeling avuto a Empoli con il tecnico abruzzese. In programma più spazio in questo finale di stagione e anche Ilic vuole rilanciarsi. Inoltre, La Stampa dedica una colonna anche al pareggio ottenuto dalla Primavera di Baldini contro il Lecce.

Sulle colonne di Tuttosport, oltre ad un focus sulla prossima partita, viene dedicato un approfondimento sul calciomercato granata. Per la prossima stagione il direttore sportivo granata ha già tra gli obiettivi Vladimiro Falcone. L'attuale tecnico dei granata lanciò il portiere in A nella Sampdoria e poi lo valorizzò in Puglia. Se riuscirà a portare a termine l'obiettivo salvezza, D’Aversa potrà sperare di rinnovare il contratto nel Toro. Inoltre, chi lascerà i granata a giugno sarà sicuramente Valentino Lazaro. L’austriaco continua a collezionare prestazioni insufficienti e gli errori in marcatura stanno costando diversi punti. Il contratto scadrà a fine stagione. L’esterno sarà lasciato libero: per Cairo non rende e costa troppo.

Infine, tra le pagine de La Gazzetta dello Sport si trova un focus sulle mosse di D'Aversa contro la formazione crociata e sul centrocampo granata. Con l’arrivo di Roberto D’Aversa in panchina, il centrocampo granata sta vivendo alcune novità. Contro la Lazio e a Napoli, D’Aversa ha affidato il centrocampo a due giovani con caratteristiche diverse ma con la possibilità di abbinarsi e di diventare complementari: Matteo Prati e Gvidas Gineitis. L’ex Cagliari cresce in fisicità (ha giocato sempre da play), il lituano che nasce mezz'ala ora cerca i lanci. Nel frattempo Ilkhan, Ilic e Anjorin sono le alternative.