Ngonge e Sottil rivoluzionano le fasce…e Lazaro? I temi granata sui giornali

Redazione Toro News 30 giugno 2025 (modifica il 30 giugno 2025 | 10:55)

Negli ultimi giorni si è tanto parlato delle questioni a centrocampo, tra la cessione di Ricci e l'arrivo di Anjorin, dimenticandosi che uno dei reparti in cui il Torino ha più necessità di investire è quello legato agli esterni. La Stampa riporta due profili che potrebbero fare al caso dei granata in questo senso: Cyril Ngonge e Riccardo Sottil. Il primo è stato lanciato proprio da Baroni, ai tempi del Verona, e adesso è in uscita dal Napoli. Su di lui ci sono le attenzioni di diversi club ma il belga vuole tornare ad allenarsi con Baroni, vuole andare al Torino. Cairo e la società granata stanno cercando di tenere le trattative separate per poter capitalizzare al massimo da Milinkovic-Savic, ma il Napoli vuole il portiere serbo e vuole quindi sfruttare l'ex Verona per averlo. "Ora si sta muovendo anche l’agente di Ngonge per trovare un accordo in tempi rapidi", riporta il quotidiano. Se sulla fascia destra è lui il primo obiettivo, sulla sinistra spunta il nome di Sottil: l'esterno dalla Fiorentina è passato in prestito al Milan in quest'ultima parte di stagione, ma i rossoneri non l'hanno riscattato. Il prodotto del vivaio granata non è nei piani di Pioli - che sarà ufficializzato a breve come tecnico dei viola - e cerca una piazza in cui potersi rilanciare: un ritorno all'ombra della Mole può fare al caso suo. Sottil a sua volta può essere d'aiuto per la carenza d'esterni che grava sul Torino attualmente.

Il tutto considerando che, se nella scorsa stagione Valentino Lazaro ha in qualche modo messo una toppa, adesso l'idea per l'austriaco sarebbe diversa. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, l'idea di Marco Baroni è di far giocare Lazaro come terzino destro, sulla linea della difesa a quattro. "Baroni chiede ai suoi esterni, difensivi e offensivi, di 'sciogliere' la gamba, liberare i cavalli nella corsa e giocare con coraggio. Ad esempio, è ciò che si è verificato un anno fa alla Lazio, quando Baroni ha calibrato Lazzari sulla destra e Tavares a sinistra (prima dell’infortunio) con queste modalità. Il precedente rappresenta un modello-guida per Lazaro", scrive il quotidiano, che vede in Lazaro le caratteristiche giuste per le richieste di Baroni in quella posizione.

Dall'altra parte, invece, non può che essere tra i temi più caldi l'attesa per la decisione di Saul Coco. Tuttosport segnala che, se inizialmente il calciatore equatoguineano ha rifiutato senza pensarci l'offerta dell'Al-Duhail, ora le cifre di cui si parla in Qatar iniziano a tentarlo. Coco andrebbe a percepire uno stipendio tra i 2,5 e i 3 milioni netti a stagione, oltre due volte quanto percepisce al Torino. Inoltre, la risposta positiva che è arrivata da parte del Torino all'offerta di 16 milioni non è un indicatore di centralità nel progetto, anche se in realtà spesso non si è parlato di rifiuti neanche per quanto riguarda i big. Quel che conta è che adesso il difensore granata deve fare una scelta per il proprio futuro, ma anche per quello della squadra: tanto del mercato in difesa dipende da questa decisione.