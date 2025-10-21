L'edizione odierna di La Stampa si apre con l'annuncio dell'allenamento a porte aperte al Filadefia dopo la vittoria di campionato contro il Napoli. Infatti, nella giornata di mercoledì 22 ottobre i sostenitori granata avranno la possibilità di assistere dal vivo all’allenamento della squadra, che si svolgerà nel pomeriggio, per prepararsi alla sfida casalinga contro il Genoa, in programma domenica 26 ottobre alle 12:30: "Operazione simpatia. Il successo sul Napoli non è servito solo al Torino per scrollarsi di dosso qualche paura. Ma anche per riportare un clima diverso in uno stadio in rivolta da oltre un anno: da notti magiche. Intanto, cade al momento giusto la prima apertura stagionale del Filadelfia, che domani renderà visibili gli allenamenti alla gente (si entra dalle ore 14,50). In precedenza non ha potuto farlo per il rifacimento del manto erboso del campo principale, di certo è un altro modo per cercare un nuovo punto di coesione". Inoltre, il quotidiano dedica un paragrafo alla visita delle giovanili e della squadra femminile granata alla basilica di Superga per commemorare il Grande Torino.
Nkounkou, Filadelfia e le parole di Cairo: i temi granata sui giornali
L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si apre con le parole del presidente granata Urbano Cairo. Il patron granata, tra le tante cose, ha parlato dell'acquisto dal Napoli di Giovanni Simeone, sottolineando di aver sempre avuto grandi ambizioni per il Toro: "È stato un gol importante per noi. Avevamo già fatto bene con la Roma qualche partita fa. Il nostro calendario nelle prime sette gare ne prevedeva sei contro le migliori dieci dello scorso campionato. Quello di Simeone è praticamente un prestito con obbligo di riscatto, il riscatto diventa obbligo in maniera molto facile. Lo consideriamo un giocatore acquistato e siamo molto contenti»". Inoltre, Cairo ha ringraziato i tifosi del Torino per il sostegno alla squadra: "«Sabato sera Simeone mi ha detto “Presidente, quando giochi in uno stadio con un tifo così per tutta la partita, è quasi impossibile non vincere”. Ringrazio i tifosi»".
Infine, l'edizione odierna di Tuttosport, oltre a riprendere le parole del presidente granata Urbano Cairo e l'apertura ai tifosi del Filadelfia, dedica un focus su Niels Nkounkou e sul mercato granata. L’obbligo di acquisto per il terzino sinistro francese scatterà al raggiungimento delle 15 presenze mentre il cartellino costerà 5 milioni, dopo i 500.000 già pagati per il prestito: "Per diventare a tutti gli effetti un calciatore di proprietà del Torino, il terzino dovrà infatti collezionare 15 presenze. Un numero che in questo momento non appare affatto alto. Anzi, se dovesse continuare a giocare con la frequenza attuale (escludendo squalifiche e guai fisici) l’obbligo di riscatto potrebbe scattare già a inizio 2026. Per acquisire il cartellino del difensore il Torino dovrà versare nelle casse dell’Eintracht Francoforte 5 milioni, ne ha invece spesi 500.000 per il prestito oneroso. In totale Nkounkou potrebbe costare 5,5 milioni, una cifra che non sembra affatto eccessiva considerando anche l’età: compierà 25 anni fra pochi giorni, l’1 novembre".
