Nkounkou, Filadelfia e le parole di Cairo: i temi granata sui giornali

L'edizione odierna di La Stampa si apre con l'annuncio dell'allenamento a porte aperte al Filadefia dopo la vittoria di campionato contro il Napoli. Infatti, nella giornata di mercoledì 22 ottobre i sostenitori granata avranno la possibilità di assistere dal vivo all’allenamento della squadra, che si svolgerà nel pomeriggio, per prepararsi alla sfida casalinga contro il Genoa, in programma domenica 26 ottobre alle 12:30: "Operazione simpatia. Il successo sul Napoli non è servito solo al Torino per scrollarsi di dosso qualche paura. Ma anche per riportare un clima diverso in uno stadio in rivolta da oltre un anno: da notti magiche. Intanto, cade al momento giusto la prima apertura stagionale del Filadelfia, che domani renderà visibili gli allenamenti alla gente (si entra dalle ore 14,50). In precedenza non ha potuto farlo per il rifacimento del manto erboso del campo principale, di certo è un altro modo per cercare un nuovo punto di coesione". Inoltre, il quotidiano dedica un paragrafo alla visita delle giovanili e della squadra femminile granata alla basilica di Superga per commemorare il Grande Torino.

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si apre con le parole del presidente granata Urbano Cairo. Il patron granata, tra le tante cose, ha parlato dell'acquisto dal Napoli di Giovanni Simeone, sottolineando di aver sempre avuto grandi ambizioni per il Toro: "È stato un gol importante per noi. Avevamo già fatto bene con la Roma qualche partita fa. Il nostro calendario nelle prime sette gare ne prevedeva sei contro le migliori dieci dello scorso campionato. Quello di Simeone è praticamente un prestito con obbligo di riscatto, il riscatto diventa obbligo in maniera molto facile. Lo consideriamo un giocatore acquistato e siamo molto contenti»". Inoltre, Cairo ha ringraziato i tifosi del Torino per il sostegno alla squadra: "«Sabato sera Simeone mi ha detto “Presidente, quando giochi in uno stadio con un tifo così per tutta la partita, è quasi impossibile non vincere”. Ringrazio i tifosi»".