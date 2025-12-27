Nuovo obiettivo di mercato dalla Cremonese: i temi granata sui giornali

Le ultime novità granata sui quotidiani

Piero Coletta 27 dicembre - 10:44

Il Torino ritrova Simeone. Beninteso, il Cholito era rientrato contro la Cremonese e aveva dato dei segnali incoraggianti contro il Sassuolo. La sua presenza resta quanto mai fondamentale per i granata, come sottolineato nella Gazzetta dello Sport: "Rieccolo, a quarantanove giorni dall’ultima volta. Giù i veli, l’attesa è finita:Baroni sta per calare la carta più pesante del suo attacco in una curva tra le più significative del cammino. E allora, a quarantanove giorni dall’ultima partita giocata dal primo minuto (il derby dell’8 novembre), Giovanni Simeone sta per tornare al centro dell’attacco granata. Bello carico, senza paura, alla fine di un percorso di recupero dopo l’infortunio che è proceduto sì spedito, ma senza mai forzare né i tempi né lo stress da allenamento".

Tra il Cagliari e il mercato, ormai imminente. La gara con i sardi sarà fondamentale in ottica continuità e su questo Baroni ha premuto tanto alla viglia, come riportato da Tuttosport: "Dobbiamo essere concentrati sulla partita perché sarà tosta, senza pensare a quello che potrebbe succedere dopo. Il Cagliari è una squadra centrata, viva, compatta, fisica e ha una grande mentalità. E poi ha un allenatore come Pisacane che ha dimostrato di saper far bene: ha personalità, idee chiare e il pieno appoggio della società". E per quanto riguarda il mercato, come riferito ancora da Tuttosport, piace il profilo di Barbieri: "Nel menù come piatto principale c’era il terzino destro Tommaso Barbieri, ovvero una della principali rivelazioni della neopromossa grigiorossa issatasi nella colonna di sinistra della classifi ca. Mica male per una matricola. Merito pure dell’elevato rendimento del terzino, che con le sue sgroppate è diventato uno dei fattori principali della formazione allenata da Davide Nicola".

Il Cagliari dunque. Quello di Fabio Pisacane, che ha avuto come allenatore proprio Baroni nell'anno della promozione in massima serie per i salentini. Il tecnico granata deve ancora sciogliere qualche nodo per la formazione, come riferito da Corriere Torino: "Il primo nodo da sciogliere è sulla corsia sinistra, dove Lazaro, benché reduce da una prova non esaltante contro il Sassuolo, appare comunque in vantaggio su Biraghi e Nkounkou, mentre sulla fascia sinistra agirà ancora il confermatissimo Pedersen. A centrocampo sono sicuri del posto Asllani e Vlasic, quest’ultimo reduce dalla bellezza di quattro gol, conditi da due assist, nelle ultime cinque giornate. Per la terza e ultima maglia in mediana il candidato forte è Gineitis, in vantaggio su Anjorin e quel Casadei che rischia la quarta panchina consecutiva".

L'ultimo appuntamento casalingo del Torino ha visto la risposta di tantissimi tifosi granata, come riferito dalla Stampa: "Oggi il Toro sembra essere sceso dall’ottovolante, però ha bisogno di continuità. E riuscirci davanti al proprio pubblico sarebbe il modo migliore per fare definitivamente pace con una piazza con il mal di pancia, ma che non ha mai fatto mancare la presenza e il sostegno, nonostante lo spettacolo non certo esaltante: ha gioito 9 volte, ma ha visto anche più gol degli avversari di tutti, 14. La media di presenze finora è calata di un migliaio rispetto alla scorsa stagione, ma sfiora comunque 22 mila, cioè uno dei migliori dati dell’era Cairo".