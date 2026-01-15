Obrador, Prati vicino e il rinnovo di Ilkhan: i temi granata sui giornali

Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità

Eugenio Gammarino 15 gennaio 2026 (modifica il 15 gennaio 2026 | 10:38)

Il calciomercato granata in entrata e in uscita, la sfida valida per gli ottavi di Coppa Italia contro la Roma terminata sul punteggio di 2-3 all'Olimpico per i ragazzi di Baroni, focus su Ilkhan e l'infermeria granata. Queste le principali tematiche affrontate dai giornali di oggi in merito al mondo granata.

L'edizione odierna del Corriere Torino si apre con un approfondimento sulla gara di Coppa Italia fra Roma e Torino. Vittoria pesante per i granata che espugnano lo stadio Olimpico di Roma grazie alla doppietta di Adams e al gol a tempo scaduto di Ilkhan e accede ai quarti di Coppa Italia dove affronterà l'Inter. Il quotidiano esalta la grande prestazione del giovane centrocampista turco, alla prima rete con la maglia del Torino. Baroni ha dato fiducia ad Ilkhan nelle ultime settimane ed il playmaker turco, dopo aver steso i giallorossi all’Olimpico, si candida per il bis in campionato.

Anche l'edizione odierna de la Stampa si apre con un focus sulla bella vittoria dei granata sui giallorossi e sull'ottima prestazione di Emirhan Ilkhan. Il turco era vicino a lasciare il club granata nei primi giorni di mercato: su di lui forte l'interesse del Monza. Tuttavia, il 21enne sta mano mano confermandosi come un imprescindibile nel centrocampo granata e su di lui Baroni sembra contare molto, soprattutto con alcune pedine ormai sul piede di partenza come Ilic e Asllani. Inoltre, il quotidiano si sofferma anche sul calciomercato granata e sulle mosse di Petrachi per sfoltire e rinforzare la squadra: sembra fatta per il passaggio di Obrador in granata con una cifra che si aggira intorno ai 10 milioni mentre il ds granata Petrachi chiede Prati al Cagliari, in cambio di Anjorin.

Tra le pagine riguardanti il Toro e pubblicate oggi su Tuttosport, oltre a trovare un focus sulla sfida di Coppa Italia contro la squadra di Gasperini, viene dedicato un approfondimento al calciomercato granata. Come ammesso dallo stesso Petrachi nel prepartita di coppa, qualcuno lascerà il Toro per dare spazio a nuovi innesti: "Siamo in troppi, qualcuno deve uscire. Cerco rinforzi, è un gioco a incastri" ha affermato il Ds granata. Con Obrador ormai ad un passo dal diventare un giocatore granata, bisogna formalizzare le uscite: Asllani e Biraghi sono stati offerti al Genoa in cambio di Martin. Occhio invece agli Marianucci e Belahyane su cui si è fiondata nelle ultime ore la Cremonese. Intanto continua la telenovela per il difensore 23enne David Ricardo del Botafogo, su cui però è piombata la Dinamo Mosca. I russi hanno l'accordo con il Botafogo (7 milioni contro i 6 del Toro). Tuttavia, il brasiliano non è convinto della destinazione e spera in un rilancio del club granata.

Infine, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si apre con un focus sull'infermeria granata e in particolare sulle condizioni di Ismajli e Pedersen. Il difensore albanese durante il secondo tempo della sfida di Coppa Italia era stato costretto a chiedere la sostituzione mentre stava disputando un’ottima partita. L'ex Empoli aveva subito due pestoni nella stessa zona della pianta del piede che gli avevano procurato un dolore acuto. Nulla di preoccupante, ieri lo staff sanitario del Toro lo ha visitato e si conta che, già in giornata, potrà riconsegnarlo al tecnico Marco Baroni. Domenica sera sempre contro la Roma, Ismajli ci sarà. Potrebbe tornare disponibile per la gara di campionato anche Marcus Pedersen, dolorante nell’ultimo periodo a un ginocchio. Le condizioni dell’esterno destro norvegese sono in miglioramento e a breve potrebbe rientrare ad allenarsi con i compagni.