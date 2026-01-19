Oggi le visite di Obrador, le parole di Cairo e gli infortunati: i temi granata sui giornali

Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità

Eugenio Gammarino 19 gennaio 2026 (modifica il 19 gennaio 2026 | 11:25)

Il calciomercato granata in entrata e in uscita, la sfida contro la Roma terminata sul punteggio di 0-2 all'Olimpico Grande Torino in favore dei giallorossi, le parole di Cairo nel post partita e tanti altri temi: queste le principali tematiche affrontate dai giornali di oggi in merito al mondo granata.

L'edizione odierna del Corriere Torino si apre con un approfondimento sulla gara di ieri fra Torino e Roma. Sconfitta pesante per i granata che cadono per la terza volta consecutiva in casa allo stadio Olimpico Grande Torino. Decisivi per la Roma i gol del nuovo acquisto Malen e Paulo Dybala. Il quotidiano riprende le parole dell'allenatore granata Marco Baroni che nelle interviste post partita ha parlato delle difficoltà del match e della prova dei suoi ragazzi: "Nel primo tempo abbiamo lasciato troppi spazi alla Roma e ai suoi trequartisti — spiega il tecnico —. Non andava fatto, negli ultimi 25 metri sanno trovare le soluzioni per mettere in difficoltà chiunque. Probabilmente abbiamo anche pagato un po’ di stanchezza dopo tante partite ravvicinate, anche per questo ho dovuto sostituire Aboukhlal e Gineitis".

Invece, l'edizione odierna de la Stampa si apre con un focus sulla sconfitta dei granata contro i giallorossi di Gasperini. Il quotidiano si sofferma sulle sconfitte della squadra di Baroni: settima gara casalinga persa per il Toro in campionato quest'anno, lo stadio Olimpico Grande Torino è diventato un tabù per i granata che non riescono più a vincere tra le mura amiche. Inoltre, il quotidiano si sofferma anche sul momento negativo della difesa granata. Sono 34 i gol incassati in 21 giornate che fanno del Torino la peggior difesa in questo campionato di Serie A. Questo non è solo il peggior rendimento di questa stagione tra tutte le squadre, ma anche degli ultimi 5 anni granata.

Tra le pagine riguardanti il Toro e pubblicate oggi su Tuttosport, oltre a trovare un focus sulla sfida di ieri contro la squadra di Gasperini, viene dedicato un approfondimento sul calciomercato granata. Il ds granata Gianluca Petrachi sta operando per sfoltire e rinforzare la squadra: il ds granata continua a parlare col Botafogo per sbloccare l’affare David Ricardo e non molla la presa con il club brasiliano. Ricardo aspetta il Toro, il Botafogo invece attende una nuova offerta dalla società granata che pareggi almeno quella della Dinamo Mosca. In alternativa, è stato sondato il difensore del Partizan Nikola Simic, 18 anni. Nel frattempo è stato riscattato dall'Empoli Tino Anjorin, così può decollare lo scambio con il Cagliari per portare in granata Prati. Sul fronte uscite da segnalare che Popa è un passo dal ritorno al Cluj. Sul mercato restano anche Sazonov, Biraghi, Nkounkou, Ilic e Asllani, ieri nemmeno in panchina.

Infine, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si apre con un focus sulla partita giocata all'Olimpico Grande Torino e in particolare sulle parole nel posta partita di Urbano Cairo. Il patron granata ha parlato della prestazione dei suoi giocatori ed ha annunciato l'arrivo del primo colpo in entrata: "«Obrador è già qui, arriverà dal Benfica, è praticamente fatto — spiega Cairo —, è qui per fare le visite mediche. Poi abbiamo anche altre cose sul mercato…, appena saranno concrete, le annunceremo»". Obrador ieri era all'Olimpico a osservare la prestazione dei suoi nuovi compagni contro la Rome e oggi svolgerà le visite mediche col club granata. Inoltre, Cairo si è soffermato sulla prestazione di ieri contro i giallorossi: "«Speravo nel due senza tre, non c’è stato: la Roma ha fatto meglio di noi. Il loro primo tempo è stato molto migliore del nostro. In casa dobbiamo fare di più - conclude Cairo - sfruttando il nostro campo con l’appoggio dei nostri tifosi»". Infine, il quotidiano analizza anche la situazione infortunati in casa Toro: in giornata lo staff medico dovrà valutare le condizioni di Zakaria Aboukhlal e Gvidas Gineitis. Entrambi sono stati sostituiti per infortunio ieri: il lituano aveva problemi muscolari già alla vigilia della partita; per il marocchino, invece, Baroni ha detto che si tratta di contrattura. Oggi sono in programma gli esami per entrambi e sotto osservazione c'è anche Giovanni Simeone.