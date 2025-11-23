Pedersen, Asllani, la cessione di Biraghi e l’ex Fusi: i temi granata sui giornali

Le pagine sul Torino dei principali quotidiani in edicola

Eugenio Gammarino 23 novembre 2025 (modifica il 23 novembre 2025 | 10:20)

L'edizione odierna di Corriere Torino si apre con un approfondimento sul ballottaggio sulle fasce per la sfida contro il Como di domani. In vista della sfida contro i lariani Pedersen, Lazaro e Nkounkou si giocano due posti nell’undici titolare: "Tre giocatori si contendono due maglie e la concorrenza potrebbe presto aumentare. Marco Baroni riscopre l’abbondanza sulle corsie laterali e studia anche nuove soluzioni per un Toro sempre più imprevedibile. In vista della gara di domani contro il Como, il tecnico dovrà sciogliere un ballottaggio a tre: Pedersen, Lazaro e Nkounkou si giocano due posti nell’undici titolare. Il norvegese in questo momento è uno dei giocatori più in forma, un pendolino instancabile sulla destra ed è ancor più galvanizzato dalla qualificazione al Mondiale con la nazionale. Baroni ora si aspetta il salto di qualità anche nell’ultimo passaggio e in fase realizzativa da un giocatore che sta diventando sempre più titolare (sempre in campo dall’inizio nelle ultime sei)".

L'edizione odierna di La Stampa, invece, si apre con un focus su Marcus Pedersen e l'abbondanza di scelte sulle fasce. Il terzino norvegese è tra i giocatori granata più in forma in questo campionato e la fascia destra del Torino è in buone mani: "L’anno scorso, alla sua prima stagione in granata dopo essere retrocesso con il Sassuolo, sembrava un’anima smarrita in un ambiente e in un Toro che non capiva, ma anche in un modulo che non lo esaltava. Ad ogni giocata c’era il rischio di uno sbaglio, adesso invece l’ex allenatore della Lazio gli ha dato campo libero sulla corsia di destra e lui si è

trasformato, perdendo magicamente tutte le insicurezze e diventando un perno insostituibile".

Inoltre, l'edizione odierna di Tuttosport, oltre a dedicare un focus sul terzino norvegese, il quotidiano dedica un approfondimento a Kristjan Asllani. L'albanese sarà titolare contro il Como e guiderà il centrocampo granata, il suo obiettivo è convincere il Torino a spendere i 12 milioni necessari per acquistarlo a titolo definitivo dall'Inter: "Ora che per il Torino è arrivato il momento di cambiare passo per scalare posizioni in classifica, dopo un avvio difficile, anche lo stesso Asllani dovrà riuscire a dare di più, ad alzare i ritmi per guidare la propria squadra, ma anche per invogliare Cairo a spendere quei 12 milioni necessari per riscattarlo e farlo diventare il regista del centrocampo del Torino del futuro, oltre che del presente". Inoltre, il quotidiano si sofferma anche sull'apertura di Cristiano Biraghi alla cessione a gennaio e sui suoi possibili sostituti: "La società granata e il difensore sono pronti a valutare eventuali offerte per gennaio: se partisse, assalto all’esterno della Reggiana Andrea Bozzolan".

Infine, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si apre con un'intervista all'ex giocatore granata Luca Fusi doppio ex della sfida fra Como e Torino. L'ex centrocampista ha giocato quattro stagioni in maglia granata: nell’estate 1990 arriva al Toro, saluta nel 1994 giocando gli ultimi 2 campionati da capitano e vincendo una Coppa Italia (1993): 169 presenze e 3 gol. Fusi, oltre a parlare del match di domani, ha spiegato al quotidiano il suo profondo legame col Torino: "Domani sarò allo stadio, rispondo presente! Questa non si po’ perdere: i miei quattro anni al Toro sono stati indimenticabili, il Como mi ha lanciato nel grande calcio. E le dico... il mio cuore è rimasto del Toro. Il mio ricordo più emozionante? Il 4 maggio a Superga quando, da capitano, ho letto i nomi dei Caduti. È un brivido incancellabile. Ci ripenso, ancora oggi mi viene la pelle d’oca".