Per la porta spunta Livakovic, Casadei cerca la scossa: i temi granata sui giornali

Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità

Eugenio Gammarino Redattore 19 marzo - 10:33

L'evento al Torino Store con Casadei e Gineitis, l'impatto di D'Aversa, la gara di sabato contro il Milan: queste le principali tematiche affrontate dai giornali di oggi in merito al mondo granata.

L'edizione odierna del Corriere Torino si apre con un approfondimento sull'incontro di ieri tra i tifosi e i giocatori granata Casadei e Gienitis. Nella giornata di ieri, mercoledì 18 marzo, alle ore 17.30, i due centrocampisti hanno incontrato i tifosi al Torino Fc Store di corso Agnelli. All'evento si sono presentati circa trecento tifosi con Casadei e Gineitis che hanno scattato foto e firmato autografi. Intanto la squadra di D'Aversa continua a preparare la delicata trasferta contro il Milan in programma sabato alle 18 a San Siro.

L'edizione odierna de La Stampa si apre con la sfida in programma sanato contro i rossoneri e un focus su Cesare Casadei. Il centrocampista granata sta vivendo un periodo altalenante. Nonostante il gol contro il Napoli, non è sceso in campo contro il Parma per degli atteggiamenti che non sono piaciuti a Roberto D'Aversa. Ora l'ex Chelsea, dopo aver ricevuto l'afferro dei tifosi al Torino store, deve dare la scossa alla propria stagione: sono 40 i minuti giocati in tre partite da Casadei con D’Aversa allenatore ma la priorità del Torino è quella di "salvare" il suo talento.

Sulle colonne di Tuttosport, oltre alla gara contro il Milan di sabato, viene dedicato un focus sul calciomercato granata. Continuano a circolare le voci sul possibile acquisto per i pali per giugno. Il preferito è Vladimiro Falcone del Lecce ma occhio anche a Livakovic. Secondo il quotidiano ci sono stati dei contatti con gli agenti dell'estremo difensore della Croazia, eroe ai Mondiali in Qatar. Il Fenerbahçe lo ha scaricato: dovrà prestarlo di nuovo o venderlo. Tuttavia, Falcone è un pupillo di D’Aversa, ma non è sicuro che possa lasciare il Lecce.

Infine, tra le pagine de La Gazzetta dello Sport si trova un focus su D'Aversa e il centrocampo granata. Una delle certezze del Torino di D'Aversa è sicuramente Gvidas Gineitis. Il lituano ha disputato tre partite da titolare col nuovo tecnico granata. Ha portato equilibrio, ma ora deve diventare più pericoloso in fase offensiva. Il tecnico abruzzese gli chiede di coprire, costruire e anche attaccare. Sabato con il Milan può giocare il settimo incontro

di fila dall’inizio: mai accaduto in carriera.