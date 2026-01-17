Ricardo vuole il Toro, gli esuberi si allenano a parte: i temi granata sui giornali

Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità

Eugenio Gammarino 17 gennaio - 10:44

Il calciomercato granata in entrata e in uscita, la sfida valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie A contro la Roma all'Olimpico Grande Torino di domenica e l'infermeria granata. Queste le principali tematiche affrontate dai giornali di oggi in merito al mondo granata.

L'edizione odierna del Corriere Torino si apre con un approfondimento sulla gara di campionato in programma domenica fra Roma e Torino. Dopo la pesante vittoria per i granata in Coppa Italia grazie alla doppietta di Adams e al gol a tempo scaduto di Ilkhan, ora i granata sfideranno per la seconda volta in sei giorni la squadra di Gasperini. Se in qualche ruolo resistono ancora dei dubbi, a centrocampo il tecnico granata Marco Baroni può godersi l’imbarazzo della scelta, in una linea mediana che ha l’energia, la freschezza e la spensieratezza dei vent’anni, oltre a una buona dose di muscoli e centimetri. Contro la Roma sarà confermato Ilkhan in cabina di regia, mentre si contendono un posto Gineitis e Casadei. Il quotidiano, inoltre, si sofferma sull'infermeria granata: Ismajli e Simeone hanno svolto allenamento individuale e nella giornata di domani si saprà se andranno almeno in panchina contro la Roma. Sarà assente sicuramente Dembele per un sovraccarico al polpaccio.

Invece, l'edizione odierna de La Stampa si apre con un focus sull'attacco granata e in particolare su Che Adams. Baroni non può più fare a meno dell'ex Southampton. Lo scozzese si è rivelato il vero trascinatore dei granata contro la Roma. Una partita folle quella dell’Olimpico, terminata sul punteggio di 2-3 per i granata grazie soprattutto alla doppietta realizzata dal protagonista del match: Che Adams. Lo scozzese ha prima portato avanti i granata chiudendo il primo tempo in vantaggio. Poi ha poi ridato la guida del match ai suoi dopo il momentaneo pari di Hermoso. Il battesimo col gol del sedicenne Arena sembrava condurre le due squadre ai rigori, ma alla fine ci ha pensato Ilkhan a far impazzire di gioia i granata che si confronteranno con l'Inter. Ora il numero 19 è imprescindibile per i granata e insieme al suo partner d'attacco Giovanni Simeone forma una coppia-gol molto promettente. Con l'argentino ai box, Zapata potrebbe affiancare Adams in quella che potrebbe essere una delle ultime gare all'Olimpico per il capitano granata.

Tra le pagine riguardanti il Toro e pubblicate oggi su Tuttosport, oltre a trovare un focus sul reparto difensivo del Toro, viene dedicato un approfondimento al calciomercato granata. Come ammesso dallo stesso Petrachi nel prepartita di coppa, qualcuno lascerà il Toro per dare spazio a nuovi innesti: "Siamo in troppi, qualcuno deve uscire. Cerco rinforzi, è un gioco a incastri" ha affermato il Ds granata. Per Obrador siamo ai dettagli e il club granata sta trattando con il Real per la ricompra mentre Petrachi spinge per Prati. Intanto continua la telenovela per il difensore 23enne David Ricardo del Botafogo, su cui però è piombata la Dinamo Mosca. I russi hanno l'accordo con il Botafogo (7 milioni contro i 6 del Toro). Tuttavia, il brasiliano non è convinto della destinazione e spera in un rilancio del club granata. Continuano le trattative per il difensore, non convocato dal club brasiliano per la prima giornata di campionato. Summit tra Petrachi e Cairo, in ballo una proposta più vicina ai 7 milioni offerti dalla Dinamo Mosca. Per le uscite, su Ngonge c'è il Minorca, mentre per Asllani, Nkounkou, Ilic, Sazonov e Biraghi sono ai margini e si allenano a parte. Petrachi sta cercando di piazzarli ma lo scoglio sono i rifiuti alle proposte.

Infine, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si apre con un focus sulle scelte di Baroni e in particolare sui giocatori che il tecnico granata ha recuperato e messo in campo dopo un avvio di stagione difficile. Baroni ha fatto diventare centrali molti calciatori modificandone i ruoli: Ilkhan, Ismajli, Vlasic mezz'ala, Tameze riadattato come braccetto, Aboukhlal dal 4 gennaio è sempre sceso in campo da titolare come esterno sinistro rendendo bene. Attuamente Baroni sta lavorando anche su altri profili. Infatti, al Filadelfia si prova Anjorin da regista, Njie viene testato da esterno destro a tutta fascia. Inoltre, il quotidiano si sofferma sull'infermeria granata e sulle scelte che il tecnico toscano dovrà fare per la sfida di domani contro la Roma: Simeone, rientrato malconcio dalla trasferta di coppa, ha accusato dolore alla coscia sinistra in conseguenza di un colpo preso durante la sfida con i giallorossi. Gli esami degli ultimi due giorni hanno escluso conseguenze gravi, per cui la diagnosi resta concentrata intorno al trauma contusivo. A questo punto, la palla passa al tecnico Marco Baroni al quale spetterà la scelta se schierarlo domani. Con Adams confermatissimo al centro dell’attacco, l’impiego di Zapata o il rilancio del giovane Njie potrebbero essere le soluzioni. Sulla fascia destra è aperto il ballottaggio tra Lazaro e il rientrante Pedersen mentre a centrocampo Casadei insidia Gineitis come mezzala.