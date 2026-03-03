Rivoluzione D’Aversa e il ritorno di Simeone a Napoli: i temi granata sui giornali

Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità

Eugenio Gammarino 3 marzo 2026 (modifica il 3 marzo 2026 | 10:41)

La trasferta di venerdì contro il Napoli in programma alle 20.45, la prima di D'Aversa sulla panchina granata e la Primavera di Baldini: queste le principali tematiche affrontate dai giornali di oggi in merito al mondo granata.

L'edizione odierna del Corriere Torino si apre con un approfondimento sulla prima panchina di D'Aversa sulla panchina del Torino e un focus su Ardian Ismajli, nuovo pilastro della difesa del tecnico abruzzese. Il centrale albanese, vecchia conoscenza di mister D’Aversa, ha portato sicurezza e solidità in una retroguardia che aveva subito sette gol nelle ultime tre partite. Primo cleen sheet dopo un mese, proprio nel giorno del suo rientro in campo. Inoltre, il quotidiano si sofferma sugli impegni della Primavera granata. Dopo la vittoria nel derby contro la Juventus e il bis di venerdì scorso in casa del Napoli, il Toro ospiterà domani alle 14.00 il Cagliari nel turno infrasettimanale. Contro i sardi, penultimi in classifica, saranno in palio punti pesantissimi per la corsa salvezza: la squadra di Baldini vuole allungare sui rossoblù e allontanarsi dalla zona playout.

Anche l'edizione odierna de La Stampa si sofferma sulla prossima sfida di campionato contro il Napoli al Maradona in programma venerdì sera alle 20.45. Dopo il gol alla Lazio e la vittoria, Simeone farà ritorno nella città dove negli ultimi tre anni ha conquistato due scudetti. All'andata fu un suo gol a regalare la vittoria alla squadra di Baroni, subito dopo aver segnato alla Lazio d'altronde. Potrebbe esserci un bis anche nel girone di ritorno. Inoltre, il quotidiano si sofferma sulla vittoria contro la Lazio di domenica sottolineando la spinta fondamentale dei senatori granata. Da Paleari a Zapata, passando per Ismajli, Vlasic e Simeone, la scossa dei senatori ha rilanciato il Torino.

Sulle colonne di Tuttosport viene dedicato un focus sulla rivoluzione di D'Aversa da quando è il nuovo allenatore del Torino. D’Aversa ha messo in riga i giocatori e restituito motivazioni. Al Filadelfia aveva detto subito: "Credo in voi, ne usciremo. Chiedo disciplina, lealtà". Scelte semplici e lineari

nella formazione, l’alternanza del 3-4-2-1 e del 3-4-1-2: così il nuovo allenatore ha sconfitto la Lazio. A bordocampo sembrava spiritato. Inoltre, il quotidiano si sofferma sul rapporto tra squadra e tifosi. Quella contro la Lazio è stata la terza partita casalinga in cui lo stadio è rimasto semivuoto per protesta contro la gestione societaria e ora lo sciopero potrebbe proseguire.

Infine, tra le pagine de La Gazzetta dello Sport si trova un focus sulla preparazione per l'anticipo contro il Napoli di Conte e l'infermeria granata. Dopo la vittoria contro la Lazio, la squadra ieri è tornata subito al Filadelfia per continuare a lavorare. D’Aversa vuole raggiungere lo scopo di mantenere sempre elevata la soglia della concentrazione. La squadra deve percepire sempre la giusta tensione, la serietà del momento che si sta vivendo. Infine, il quotidiano si sofferma sulle condizioni di Aboukhlal. L’unico che ieri mattina non ha partecipato alla seduta di allenamento al Filadelfia è stato il marocchino. Il nodo da sciogliere è molto semplice: Aboukhlal è ancora dolorante per una botta presa poco sotto il ginocchio destro prima della trasferta di Genova: "Trattatasi di contusione, quindi, ma saranno necessari ancora un po’ di giorni prima di valutarne l’impiego per la trasferta di Napoli in calendario venerdì. Con la squadra in partenza giovedì, è verosimile che nelle prossime ventiquattr’ore sosterrà il provino decisivo dal quale si capirà se strapperà la convocazione per la prossima giornata di campionato".