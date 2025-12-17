Scambio Carboni-Ilkhan, Paleari e il Sassuolo: i temi granata sui giornali

Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità

Eugenio Gammarino 17 dicembre - 10:29

Il Calciomercato granata, le parole di Ciccio Graziani e tanti altri temi nei giorni che precedono il match di campionato in programma domenica 21 dicembre fra Torino e Sassuolo alle 15.00 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Queste le principali tematiche affrontate dai giornali di oggi in merito al mondo granata.

L'edizione odierna del Corriere Torino si apre con un focus sul premio Ussi consegnato alle giovanili del Toro. A Palazzo Ceriana Mayner il responsabile del settore giovanile granata Ruggero Lurdegnani ha ricevuto il riconoscimento "Gian Paolo Ormezzano" per gli obiettivi raggiunti dalle giovanili del Torino la scorsa stagione: "Il riconoscimento speciale «Gian Paolo Ormezzano» è stato conferito al Torino Fc, per la vittoria degli scudetti Under 17 (l’ultimo tricolore risaliva al lontano 1980) e Under 18 (primo titolo dalla riforma dei campionati), frutto dell’ottimo lavoro svolto da Ruggero Ludergnani, responsabile del settore giovanile granata".

L'edizione odierna de La Stampa, invece, si apre con un approfondimento sulla prossima sfida di campionato del Toro di Marco Baroni. In particolare, il quotidiano si sofferma sulla sfida di domenica contro il Sassuolo sottolineando che i granata non vincono la gara prima di Natale da ben nove anni: "Domenica pomeriggio si gioca a Reggio Emilia, contro un Sassuolo lanciatissimo in classifica, e la squadra di Baroni vuole provare a dare continuità di risultato e prestazione. Anche per sfatare un tabù notevole: da nove anni, infatti, il Toro non vince la partita prima di Natale. Correva l’anno 2016 e l’1-0 rifilato al Genoa di Juric, gol di Belotti al 48’, rappresenta l’ultima volta in cui sono arrivati i tre punti sotto l’albero".

Tra le pagine riguardanti il Toro e pubblicate oggi su Tuttosport, oltre a trovare un focus sulla gara di campionato della Primavera di Baldini , viene dedicato un approfondimento anche al calciomercato granata. Sul taccuino di Petrachi ci sono i nomi di Marianucci del Napoli ma soprattutto Carboni del Monza. Ilkhan, invece, potrebbe essere merce di scambio proprio con il club biancorosso. Il turco è un obiettivo dei brianzoli e i due club sono al lavoro per un prestito con obbligo condizionato di riscatto: "Torino e Monza, prima che di Carboni, hanno iniziato a parlare di Emirhan Ilkhan: il centrocampista, che nel finale della partita contro la Cremonese è tornato in campo dopo mesi trascorsi in panchina, è infatti nel mirino dei brianzoli, squadra che ha l’obiettivo di tornare in Serie A e che al momento è seconda in classifica. L’obiettivo del club lombardo è quello di riuscire ad averlo in prestito fino al termine della stagione con la possibilità di acquistarlo poi a titolo definitivo in futuro". Inoltre, il quotidiano riprende l'intervista fatta a Ciccio Graziani, ex attaccante granata, che in occasione dei suoi 73 anni ha ricordato le stagioni passate al Toro e la coppia d'attacco che formava insieme a Paolo Pulici.

Infine, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si apre con un approfondimento su Alberto Paleari. Il portiere granata grazie alle ottime prestazioni ha superato Israel nelle gerarchie di Baroni prendendosi il posto da titolare. Paleari ha difeso la porta del Toro in sei partite di campionato e nei Sedicesimi di Coppa Italia. Nelle sue sette partite, i granata hanno mantenuto la porta imbattuta ben quattro volte: il 57%: "C'è sempre tempo per vivere una seconda gioventù. E correre dentro una nuova vita. Quella di Alberto Paleari, a 33 anni, inizia a configurarsi come la storia di un numero uno da Toro. Genera entusiasmo tra la tifoseria, non mancano gli applausi di Baroni, al punto da definirlo «una certezza». E per lui arriva anche il plauso del presidente, Urbano Cairo: «Sta avendo una grande occasione e se la sta giocando alla grande»".