Si allontana Ranieri, Ngonge via ma occorre il sostituto: i temi granata sui giornali

Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità

Eugenio Gammarino 29 gennaio - 10:45

Il calciomercato granata in entrata e in uscita, Vlasic rifiuta l'Arabia, le condizioni di Simeone e il tour de force del Toro: queste le principali tematiche affrontate dai giornali di oggi in merito al mondo granata.

L'edizione odierna del Corriere Torino si apre con gli impegni che il Torino dovrà affrontare nei prossimi giorni. La squadra di Baroni giocherà tre partite nel giro di sei giorni. Saranno tre sfide molto importanti per la squadra soprattutto per ritrovare punti che allontanerebbero la zona calda della classifica. Si comincia domenica alle 12:30 con la delicata sfida casalinga contro il Lecce di Di Francesco. Mercoledì 4 febbraio, invece, allo stadio U-Power di Monza (ore 21), ci saranno i quarti di finale di Coppa Italia contro l’Inter: chi passa il turno incontrerà in semifinale la vincente di Como-Napoli. Il miniciclo si concluderà il 7 febbraio (ore 20.45) con l'altro scontro diretto, in casa della Fiorentina, che al momento segue in classifica proprio il Toro e il Lecce. Sarà anche la prima volta che il Toro si troverà avversario l'ex tecnico granata Paolo Vanoli. Tuttavia, il Toro dovrà fare i conti con un'infermeria molto affollata: sono otto gli infortunati e Baroni "sarà costretto a chiedere a molti giocatori di fare gli straordinari".

Invece, l'edizione odierna de la Stampa dedica un approfondimento al calciomercato e in particolare alla trattativa con la Fiorentina per portare in granata Luca Ranieri. Il club viola alza il muro per il suo capitano: chiedono 10 milioni per il difensore. Cifra considerata troppo alta per il club granata che ha già individuato una possibile alternativa. Infatti, Petrachi ha messo gli occhi su Kapuadi, centrale congolese del Legia Varsavia. La dirigenza granata ha offerto 4 milioni al club polacco per il difensore mancino. Tuttavia, come alternativa rimane Kumbulla: il giocatore, in prestito al Maiorca, potrebbe rientrare anticipatamente in Italia (alla Roma, detentrice del suo cartellino) ed essere rigirato al Torino.

Tra le pagine riguardanti il Toro Tuttosport, oltre a riprende i malumori dei tifosi granata per il periodo negativo in cui versa il Toro di Baroni, si sofferma sul calciomercato granata. Il ds granata Gianluca Petrachi sta operando per sfoltire e rinforzare la squadra: dopo gli arrivi di Obrador e Tchoca si lavora anche sul fronte uscite. Cyril Ngonge sarà un nuovo giocatore dell'Espanyol, accordo trovato tra i club. E' fatta per il belga al club catalano, operazione in prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto fissato a 15 milioni, ma prima del si definitivo serve il sostituto (si complica Noslin dalla Lazio). E' ancora in bilico il futuro di Duvan Zapata: il colombiano ha un ingaggio pesante ed è seguito anche dall’Olympiacos. Per quanto riguarda il calciomercato in entrata, sembra sfumata la pista Luca Ranieri dalla Fiorentina. Il difensore ha aperto all'addio, vuole giocare di più. Ma la Fiorentina ha sparato alto, chiedendo 10 milioni per il capitano viola. Il direttore sportivo granata Gianluca Petrachi sta valutando altri profili, su tutti Kumbulla e Kapuadi. Il quotidiano si sofferma anche sulle condizioni di Simeone che si allena ancora a parte, e sul rinnovo proposto a Tameze, ma le parti sembrano distanti per l'accordo definitivo.

Infine, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si apre con un focus sul centrocampo granata e in particolare su Nikola Vlasic. Il centrocampista croato la scorsa settimana ha ricevuto un'offerta importante da un club arabo; offerta subito rispedita al mittente. Nikola ha confermato l’amore verso la maglia granata dicendo "No, grazie" alla maxi offerta araba. Poi, al Filadelfia, ha voluto informare tutta la squadra della proposta e della sua decisione: "Resto perché credo nel Toro" ha affermato il numero 10 granata ai compagni. Il croato sta vivendo la migliore stagione da quando veste la maglia granata: "ha già stabilito il suo record di gol in un’annata in uno dei top campionati d’Europa, grazie a un bottino di 6 gol in 25 partite. Sono 5 in

Serie A più 1 in Coppa Italia". Inoltre, il ritiro del Torino è al suo terzo giorno e non arrivano buone notizie dall'infermeria: oltre a Simeone, che ha svolto ancora un programma differenziato rispetto al resto della squadra e il suo rientro contro il Lecce sembra molto difficile, non hanno partecipato al lavoro in campo e restano ancora in infermeria Masina, Ismajli, Gineitis, Aboukhlal e Dembélé: "Nessuno di loro ieri ha partecipato all’allenamento con i compagni, e per loro i tempi per un rientro a disposizione del tecnico appaiono più lunghi".