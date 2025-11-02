Simeone, Casadei, Vlasic e le parole di Baroni: i temi granata sui giornali

Le pagine sul Torino dei principali quotidiani in edicola

Eugenio Gammarino 2 novembre - 11:38

L'edizione odierna di Corriere Torino si apre con un approfondimento sul match di oggi pomeriggio fra Torino e Pisa in programma alle 15 allo stadio Olimpico Grande Torino riprendendo le parole di Marco Baroni nella consueta conferenza stampa pre match: “Tornano i big. Il Torino oggi all’Olimpico contro il Pisa rilancerà dal primo minuto due dei suoi elementi di maggiore peso, sia a livello tecnico che di personalità: due aspetti che viaggiano molto spesso insieme. Dopo il riposo (parziale) nel turno infrasettimanale a Bologna, l’undici granata ritroverà infatti Simeone e Vlasic. Due giocatori ideali per dare il ritmo espressamente chiesto da Baroni: «Contro una formazione solida e fisica come il Pisa, reduce da due buone prestazioni contro due squadre importanti (Lazio e Milan;ndr), bisognerà giocare veloce: una cosa che non possono fare solo uno o due giocatori, servirà una prova collettiva massimale. Con energia, attenzione, ferocia e spirito di sacrificio»”.

L'edizione odierna di La Stampa, invece, si apre con un focus su Giovanni Simeone. Il centravanti granata tornerà in campo dal 1’ minuto e farà coppia con Adams oggi al Grande Torino. Il Cholito vuole tornare al gol contro la squadra con cui ha giocato suo padre Diego e che nell’ultima sessione estiva di calciomercato lo ha corteggiato a lungo: “Di padre in figlio. A metà luglio a Pisa avevano già scritto il titolo per un affare che sembrava stesse andando in porto, invece come spesso succede nel calcio la destinazione più chiacchierata si è rivelata una strada senza uscita. È la storia recente di Giovanni Simeone che in estate è stato vicino alla piazza dove 34 anni fa esordiva in Italia un giovanissimo papà Diego, ed invece proprio contro i nerazzurri toscani proverà a ribadire la sua voglia di gol”.

Inoltre, l'edizione odierna di Tuttosport, oltre a dedicare un focus sull’attacco granata e riprendere le parole di Baroni in conferenza, il quotidiano dedica un approfondimento al centrocampo granata soffermandosi particolarmente sulla voglia di tornare al gol di Vlasic e le condizioni di Anjorin: “Oggi il numero 10 granata tornerà in un sistema il 3-5-2 nel quale ormai si è ben inserito in una posizione che sembra calzargli a pennello. A Vlasic manca solo il gol: l’unico che ha segnato è stato a inizio stagione, in Coppa Italia all’esordio con Modena. C’è un altro giocatore che il Toro aspetta da questa estate, il primo acquisto del mercato: Tino Anjorin”.

Infine, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedica un approfondimento al centrocampista granata Cesare Casadei e all’ottimo inizio di stagione dell’ex Chelsea: “Novanta minuti per prendersi il futuro. Cesare Casadei e il Torino oggi hanno un’occasione importante, perché una vittoria contro il Pisa varrebbe più di una striscia di risultati utili che si allunga - ora siamo a quattro - o di un’iniezione di fiducia in vista del derby di sabato contro la Juventus. C’è tanto di Casadei nel Torino di Marco Baroni, e non solo perché Cesare finora in questa Serie A ha sempre giocato — è entrato dalla panchina solo nello 0-3 patito contro l’Atalanta, ma la partita all’intervallo era già andata — e contro il Pisa ha pure segnato, con quel colpo di testa che il 25 settembre decise i sedicesimi di Coppa Italia”.