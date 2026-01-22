Bologna e Maiorca vogliono due giocatori del Toro: i temi granata sui giornali

Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità

Eugenio Gammarino 22 gennaio 2026

Il calciomercato granata in entrata e in uscita, gli infortunati in casa Toro, la sfida contro il Como in programma sabato alle 15 e tanti altri temi: queste le principali tematiche affrontate dai giornali di oggi in merito al mondo granata.

L'edizione odierna del Corriere Torino si apre con la visita del Benfica a Superga. Continua il gemellaggio tra i portoghesi e il club granata: una delegazione del club impegnato ieri nella sfida di Champions contro la Juventus di Spalletti, ha portato una corona di fiori a Superga, accolta alla lapide del Grande Torino dal direttore operativo granata Alberto Barile. Sui social il club portoghese ha pubblicato un post con la didascalia "Grande Torino, para sempre na nossa memória" per ricordare l’ultima formazione degli Invincibili. Mazzola e compagni giocarono l'ultima gara proprio contro i biancorossi in un’amichevole a Lisbona, prima della tragedia aerea del 4 maggio 1949.

Invece, l'edizione odierna de la Stampa si sofferma sulle condizioni di Giovanni Simeone. Il centravanti argentino, dopo aver saltato la sfida di campionato contro la Roma, sta accelerando il recupero per tornare a disposizione di Baroni per la trasferta di sabato contro il Como di Fabregas. L'ex Napoli continua un programma differenziato di lavoro dopo la botta al polpaccio rimediata nel match di Coppa Italia. Oggi sarà la giornata della

verità per capire le possibilità di recupero dell’attaccante. In caso di forfait del Cholito, accanto ad Adams potrebbe essere data una nuova chance a Njie, visto che Ngonge ha di nuovo sprecato la possibilità. Ma occhio anche a Zapata che potrebbe candidarsi per una maglia da titolare dopo le voci di un possibile addio.

Tra le pagine riguardanti il Toro e pubblicate oggi su Tuttosport viene dedicato un approfondimento sul calciomercato granata. Il ds granata Gianluca Petrachi sta operando per sfoltire e rinforzare la squadra: il ds granata ha mollato l’affare David Ricardo col Botafogo che ha firmato con la Dinamo Mosca. In alternativa, è stato offerto giovane difensore argentino del Barracas Jappert, 21 anni. Nel frattempo, il Cagliari non è ancora convinto dello scambio Anjorin-Prato. Il club rossoblù fissa il prezzo per il regista, valutato 7 milioni, mentre l’inglese “pesa” solo 4,5 milioni. Inoltre, il Maiorca è in pressing per convincere Ngonge a lasciare l'Italia ed è ufficiale il trasferimento di Mihai Popa al Cluj. Il Bologna sonda di nuovo Asllani che ormai è fuori dalle gerarchie di Baroni. Il quotidiano fa il punto anche sull'infermeria granata. Baroni perde Masina dopo il suo rientro dalla Coppa d'Africa. Il difensore italo-marocchino ha subito un brutto trauma contusivo al bacino.

Infine, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si apre con un focus sul mercato granata e sulla nuova filosofia adottata dal Toro. Con l'arrivo di Obrador dal Benfica, di Rivas e le scelte di Baroni in campo ormai è chiara la filosofia del club granata e del ds Petrachi: si punta forte sui giovani e sugli under che saranno i nuovi protagonisti in campo anche grazie ai nuovi talenti in arrivo. Ora i giovani avranno più spazio in campo. Emblematici i casi di Ilkhan, Casadei, Njie e Gineitis preferiti ad altri giocatori ormai ai margini del progetto di Baroni. Inoltre, i n pianta stabile in prima squadra sono “saliti” tre talenti dalla Primavera: Pellini (difensore), Acquah (mediano) e Kugyela (jolly di centrocampo), tutti 2007. E da ieri è tornato con Baroni dalla Primavera anche Perciun, classe 2006, nel frattempo modellato regista: "Al Toro l’operazione giovani è nel vivo".