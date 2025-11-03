L'edizione odierna di Corriere Torino si apre con un approfondimento sul match contro il Pisa riprendendo le parole di Marco Baroni nella conferenza stampa post partita. Il tecnico granata ha fatto il punto sul pareggio contro i toscani e annunciato che in vista del derby contro la Juve il Toro riaprirà il Filadelfia per i tifosi. Inoltre, il quotidiano fa il punto sul weekend delle giovanili e sulla Primavera granata di Baldini che scenderà in campo in giornata contro l'Hellas Verona: "Il Torino Primavera ospita l’Hellas Verona per trovare continuità e risollevarsi in campionato. Alle 16.30, al Valentino Mazzola di Orbassano, i ragazzi di mister Baldini cercheranno il secondo successo consecutivo dopo il 2-1 rifilato al Pescara in Coppa Italia".
Rassegna Stampa
Simeone, Filadelfia, la moviola e le parole di Baroni: i temi granata sui giornali
L'edizione odierna di La Stampa, invece, si apre con un focus sull'attaccante granata Giovanni Simeone. Il centravanti argentino ha dato il via alla rimonta granata contro il Pisa confermando il suo ottimo momento di forma: "Cercasi bomber. In una Serie A anomala, sempre più monopolio dei fantasisti, delle mezze punte, ma anche dei centrocampisti, c’è ancora qualche attaccante di razza che prova a ribadire l’importanza del ruolo che ogni bambino sogna di ricoprire almeno una volta nella vita. Uno ce l’ha il Torino, un 9 che segna, anche se per lui è la somma dei due numeri che porta sul dorso della divisa da gara: Giovanni Simeone".
Inoltre, l'edizione odierna di Tuttosport, oltre a dedicare un focus sul pareggio fra Torino e Pisa , il quotidiano dedica un approfondimento alle parole di Marco Baroni che a causa della dubbia espulsione rimediata nella partita di ieri non sarà in panchina nel derby contro la Juventus in programma sabato pomeriggio: "Partiamo da una precisione: l’assenza di Marco Baroni sabato nel derby non è scontata. È fortemente a rischio, forse è anche probabile, ma l’ultima parola spetta al giudice sportivo e tutto dipenderà da quello che il direttore di gara, Arena, ha scritto nel proprio referto. Perché il primo cartellino rosso per gli allenatori non porta automaticamente alla squalifica, come avviene per i calciatori. Sull’episodio dell’espulsione, a fine gara, è tornato ovviamente lo stesso Baroni: «L’ho trovata eccessiva, l’arbitro ha detto che ho messo un piede in campo, poi pensano che abbia imprecato, ma non l’ho fatto. La mia è stata una protesta come tante altre»".
Infine, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedica un approfondimento alla prolifica coppia d'attacco granata Simeone-Adams che grazie ai gol a fine primo tempo hanno regalato il quinto risultato utile consecutivo alla squadra di Marco Baroni. Inoltre, il quotidiano si sofferma sugli episodi dubbi del match dedicando un paragrafo alla moviola e alla direzione di gara di Arena: "Al 13’, Akinsamiro è in gioco nel vantaggio di Moreo: a inizio azione contrasto Calabresi-Simeone. Al 27’ Casadei impatta lievemente Vural: il piede del pisano è sulla linea ma il contatto è molto leggero, senza “step on foot”. Tutto troppo lieve per dare il rigore. Al 37’ Hojholt entra a tacchetti esposti su Vlasic: giallo, non c’è violenza, sennò sarebbe stato rosso. Al 40’, azione fermata per un fuorigioco che non c’è di Adams. Al 44’, Simeone giù in area: fa da solo. Ripresa: Coco su Nzola, nulla. Manca il giallo a Vural su Ilic. Nel finale del primo tempo espulso Baroni per un’imprecazione che il tecnico assicura di non avere mai pronunciato".
© RIPRODUZIONE RISERVATA