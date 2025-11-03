Simeone, Filadelfia, la moviola e le parole di Baroni: i temi granata sui giornali

L'edizione odierna di Corriere Torino si apre con un approfondimento sul match contro il Pisa riprendendo le parole di Marco Baroni nella conferenza stampa post partita. Il tecnico granata ha fatto il punto sul pareggio contro i toscani e annunciato che in vista del derby contro la Juve il Toro riaprirà il Filadelfia per i tifosi. Inoltre, il quotidiano fa il punto sul weekend delle giovanili e sulla Primavera granata di Baldini che scenderà in campo in giornata contro l'Hellas Verona: "Il Torino Primavera ospita l’Hellas Verona per trovare continuità e risollevarsi in campionato. Alle 16.30, al Valentino Mazzola di Orbassano, i ragazzi di mister Baldini cercheranno il secondo successo consecutivo dopo il 2-1 rifilato al Pescara in Coppa Italia".

Inoltre, l'edizione odierna di Tuttosport, oltre a dedicare un focus sul pareggio fra Torino e Pisa , il quotidiano dedica un approfondimento alle parole di Marco Baroni che a causa della dubbia espulsione rimediata nella partita di ieri non sarà in panchina nel derby contro la Juventus in programma sabato pomeriggio: "Partiamo da una precisione: l’assenza di Marco Baroni sabato nel derby non è scontata. È fortemente a rischio, forse è anche probabile, ma l’ultima parola spetta al giudice sportivo e tutto dipenderà da quello che il direttore di gara, Arena, ha scritto nel proprio referto. Perché il primo cartellino rosso per gli allenatori non porta automaticamente alla squalifica, come avviene per i calciatori. Sull’episodio dell’espulsione, a fine gara, è tornato ovviamente lo stesso Baroni: «L’ho trovata eccessiva, l’arbitro ha detto che ho messo un piede in campo, poi pensano che abbia imprecato, ma non l’ho fatto. La mia è stata una protesta come tante altre»".