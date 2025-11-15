Simeone, Ilic e il “nuovo”Toro: i temi granata sui giornali di oggi

I temi granata trattati sui giornali

Piero Coletta 15 novembre 2025 (modifica il 15 novembre 2025 | 10:33)

Non è stata una sosta per le nazionali fortunata al momento per il Torino, che deve fare i conti con due infortuni: quello di Simeone (avvenuto al Filadelfia) e l'altro di Ilic. Come riporta Tuttosport: "E il suo non sarà neppure uno stop breve, ma l’attaccante sarà costretto a restare ai box per almeno un mese, se non qualche giorno in più. L’esito degli esami a cui si è sottoposto ieri mattina (dopo che nella giornata di giovedì era stato costretto a fermarsi in seguito a uno scontro con un compagno) è chiaro e non lascia alcuna speranza riguardo a un ritorno in campo imminente dell’attaccante: lesione distrattiva miofasciale del muscolo retto femorale della coscia sinistra. Tradotto, 30/40 giorni di stop forzato".

La Gazzetta dello Sport pone l'attenzione proprio sull'infortunio di Simeone, ma dal punto di vista tattico. Baroni dovrà rivedere diverse cose, ora il peso dell'attacco passerà ad Ngonge e Adams. "In questo momento, la sensazione è che Baroni non smonterà il Toro: ovvero non toccherà l’equilibrio tattico raggiunto e che, ad oggi, funziona bene. Avanti, dunque, con il 3-5-2, con Adams e Ngonge che sono in pole per comporre la coppia con la quale presentarsi di fronte al Como alla ripartenza della Serie A. L’assenza del Cholito spingerà poi Zapata ad accelerare il percorso di crescita atletica: Duvan ha fame di minuti in partita, e ora potrà averli. Chi dall’infermeria è uscito è Aboukhlal, per il quale potrebbe esserci anche un futuro immediato da seconda punta".

La Stampa parla invece di vera e propria maledizione, soprattutto perchè la squadra era in serie positiva da circa un mese e mezzo. "Cosa poteva mettere i bastoni tra le ruote alla macchina di Baroni nella settimana senza campionato? Infortuni pesanti come un macigno: Giovanni Simeone e Ivan Ilic. Facce di un Torino che si becca due sberle in faccia da imprevisti che in questo momento non ci volevano. Il primo perché ferma il calciatore che finora ha fatto la differenza portando a casa 8 punti con 4 gol, il secondo perché rischia di privare l’allenatore di un elemento che aveva rilanciato con tre maglie di fila da titolare per ancora più tempo, forse per tutto il campionato".

Anche Corriere Torino punta l'attenzione sul doppio stop Simeone-Ilic: "Non una ma due tegole si sono abbattute sul Toro, che sarà costretto a fare a meno di due big come Simeone e Ilic. L’attaccante argentino, a seguito di uno scontro di gioco al Filadelfia, ha riportato una lesione distrattiva miofasciale al retto femorale della coscia sinistra. Lo stop previsto è di circa un mese. Niente Como, Lecce, Milan e Cremonese. Il Cholito proverà a rientrare il 21 dicembre in casa del Sassuolo. Bruttissimo colpo per il Toro, costretto a fare a meno di un titolarissimo (13 presenze in 13 partite, tra campionato e Coppa Italia) e del suo capocannoniere (4 gol)".