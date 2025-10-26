Simeone, Paleari, le parole di Baroni e lo stadio sold out: i temi granata sui giornali

Le pagine sul Torino dei principali quotidiani in edicola

Eugenio Gammarino 26 ottobre - 10:42

L'edizione odierna di Corriere Torino riprende le parole dell'allenatore del Torino Marco Baroni che nella consueta conferenza stampa prepartita ha presentato il match contro il Genoa. Il tecnico granata ha sottolineato che la gara contro i rossoblu non è una partita da sottovalutare: "Il tecnico avvisa: l’errore più grande, per i granata, sarebbe quello di sottovalutare un avversario che vuole più che mai trovare la prima vittoria stagionale: «Il Genoa non ha i punti che meriterebbe in classifica – sottolinea mister Baroni –. È una squadra aggressiva, che ha velocità, tecnica e, con Malinovskyi, un ottimo tiratore. Sarà una partita difficile, complicata. Serve una prova di altissimo livello, sotto l’aspetto fisico e mentale, con voglia, attenzione e determinazione»".

L'edizione odierna di La Stampa, invece, si apre con un focus su Alberto Paleari. L'estremo difensore granata prenderà il posto di Franco Israel tra i pali nel match contro il Genoa a causa dell'assenza dell'uruguaiano, uscito malconcio dalla sfida contro il Napoli: "Il brivido del debutto stagionale l’ha già provato, risultando per altro decisivo nella qualificazione del Toro agli ottavi di Coppa Italia, ma oggi sarà tutta un’altra emozione. Perché Alberto Paleari giocherà titolare in Serie A, causa infortunio al costato di Franco Israel, e soprattutto lo farà contro quel Genoa che nel 2020 l’aveva lanciato nel massimo campionato dopo una lunga gavetta sui campi di Serie D, C e B. Quasi una chiusura del cerchio per questo portiere di 33 anni che porta il numero uno sulla propria maglia e nella vita ha saputo trasformarsi in una riserva affidabile".

Inoltre, l'edizione odierna di Tuttosport, oltre a riprendere le parole di Marco Baroni in conferenza stampa, dedica un focus sul tifo granata. Si va verso i 25 mila tagliandi venduti per il match di questa mattina contro il Genoa allo Stadio Olimpico Grande Torino: "Se Baroni ha posto l’accento sull’entusiasmo da alimentare, con prestazioni e risultati, dall’altra parte il pubblico ha risposto presente per la sfida di oggi, certamente anche (ma non solo) sulla scia della serata col Napoli. Se fino a ieri erano stati staccati oltre 23 mila biglietti, c’è la possibilità che il numero cresca ancora questa mattina, assestandosi tra le 24 e le 25 mila presenze. Aiuterà il colpo d’occhio anche la presenza massiccia dei tifosi genoani - settore ospiti sold out, tanti occuperanno una parte dei Distinti - e del clima comunque di festa che si respirerà sugli spalti, dato lo storico gemellaggio tra le due tifoserie".

Infine, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedica un approfondimento a Giovanni Simeone e sulla coppia d'attacco granata formata insieme a Che Adams. In particolare, il centravanti argentino dopo il gol contro il Napoli vorrebbe ripetersi anche contro il Genoa, siglando l'ennesima rete contra una sua ex squadra: "Il Torino vuole regalarsi una domenica rock and roll, e affida le percussioni ai suoi due batteristi da festival. Il Cholito pare avere un rapporto speciale con tutte le sue ex squadre. D’accordo i sentimenti e la gratitudine, ma queste adesso c’entrano davvero poco. Perché Giovanni Simeone ha sempre segnato contro il suo passato quando se lo è trovato di fronte".