Tchoca, Baroni confermato, Lecce sfida decisiva: i temi granata sui giornali

Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità

Eugenio Gammarino 26 gennaio - 10:48

Il calciomercato granata in entrata e in uscita, gli infortunati in casa Toro, la sfida contro il Lecce in programma domenica alle 12.30 allo stadio Olimpico Grande Torino: queste le principali tematiche affrontate dai giornali di oggi in merito al mondo granata.

L'edizione odierna de la Stampa si sofferma sulle calciomercato in entrata e l'arrivo a Torino di Joao Pedro Tchoca. Dopo l'arrivo di Obrador dal Benfica, tocca al giovane centrale brasiliano. Il classe 2004 è vicinissimo al club di Urbano Cairo. Il Toro è pronto a investire 4 milioni di euro tra prestito e riscatto del cartellino del difensore classe 2004. Cresciuto nel vivaio del club brasiliano, sono 32 le presenze con il Corinthians in tutte le competizioni: ha anche segnato un gol nel campionato paulista. Inoltre, Petrachi non molla la presa sull’argentino Jappert del Barracas e rilancia per il viola Ranieri.

Tra le pagine riguardanti il Toro e pubblicate oggi su Tuttosport, oltre a riprendere la sconfitta contro il Como e la rabbia dei tifosi dopo il match, viene dedicato un approfondimento sul momento negativo in casa granata. Dopo la disfatta contro la squadra di Fabregas terminata con il risultato di 6-0, Marco Baroni è stato confermato: per invertire la rotta la società ha optato per il ritiro da domani a domenica per la sfida casalinga contro il Lecce. In caso di sconfitta contro i giallorossi "è molto probabile che arrivi l'esonero per l'allenatore toscano". Il Toro dista pochi punti dalla zona retrocessione e ora la Serie B fa paura: "Il tracollo è causato innanzitutto dalle scelte del presidente granata Urbano Cairo: l’ingaggio di Baroni, il mercato pieno di errori, l’assenza di un progetto".

Infine, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si apre con un focus sulla gara di domenica contro il Lecce decisiva per la stagione granata. Il numero uno del club granata, Urbano Cairo, ha fatto visita alla squadra al Filadelfia: il patron ha ribadito la sua vicinanza a tutto l’ambiente della squadra trasmettendo fiducia e coraggio, e ha fatto il punto con il tecnico Marco Baroni e col direttore sportivo Gianluca Petrachi. Ora squadra e tecnico hanno l'obiettivo e il compito di invertire il trend negativo delle quattro sconfitte consecutive in Serie A e i quaranta gol subiti in 22 giornate. Nelle ultime settimane il gruppo granata ha dovuto gestire alcuni infortuni importanti, a iniziare da quello di Giovanni Simeone, passando per gli stop a Gvidas Gineitis e a Zakaria Aboukhlal. Inoltre, nella giornata di oggi si svolgeranno le visite per approfondire le condizioni di Ardian Ismajli, uscito durante il primo tempo della partita di Como per un problema muscolare.