Tchoca non convince, Baroni verso il cambio modulo: i temi granata sui giornali

Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità

Eugenio Gammarino 30 gennaio - 10:38

Il calciomercato granata in entrata e in uscita, le condizioni di Simeone e Tchoca verso il ritorno in Brasile: queste le principali tematiche affrontate dai giornali di oggi in merito al mondo granata.

L'edizione odierna de la Stampa dedica un approfondimento al calciomercato granata. Nella giornata di ieri Petrachi ha messo a segno il colpo per il centrocampo granata: Matteo Prati. Con Asllani ai saluti e volato in Turchia al Besiktas, il direttore sportivo granata ha puntato tutto sul centrocampista del Cagliari. Si tratta di un prestito oneroso da 500 mila euro con diritto di riscatto fissato a 6,5. Il mediano è atteso oggi in città per le visite mediche e sarà già disponibile per la prima in granata domenica contro il Lecce. Situazione diversa invece per Tchoca. L'affare con il Corinthians potrebbe saltare. "È cominciata con un giallo l’avventura in Italia di Tchoca e potrebbe anche essere già finita". La condizione fisica del giocatore desta qualche sospetto e sembra che il difensore potrebbe davvero tornare in Brasile. Con Tchoca verso il no e le alte richieste della Fiorentina per Ranieri, il direttore sportivo granata Gianluca Petrachi sta valutando altri profili, su tutti Kumbulla e Kapuadi. Sondaggio anche per Marvel, difensore del Leganes. L'alternativa rimane Kumbulla: il giocatore, in prestito al Maiorca, potrebbe rientrare anticipatamente in Italia (alla Roma, detentrice del suo cartellino) ed essere rigirato al Torino.

Tra le pagine riguardanti il Toro Tuttosport, oltre a riprende i malumori dei tifosi granata per il periodo negativo in cui versa il Toro di Baroni, si sofferma sul calciomercato granata. Il ds granata Gianluca Petrachi sta operando per sfoltire e rinforzare la squadra: dopo gli arrivi di Obrador e Tchoca si lavora anche sul fronte uscite. Cyril Ngonge sarà un nuovo giocatore dell'Espanyol, accordo trovato tra i club. E' fatta per il belga al club catalano, operazione in prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Asllani sarà del Besiktas e il sì del regista albanese ai turchi ha permesso a Petrachi di stringere per Prati. Con Tchoca che sembra destinato al ritorno in Brasile, la dirigenza granata si fionda nuovamente su Marianucci. Ripresi i contatti con il Napoli per il centrale italiano e con il Barracas per Jappert. Occhi anche su un altro profilo che intriga il club granata: Bryant Nieling, ventitreenne difensore olandese che si sta mettendo in luce con la maglia del Modena. Il quotidiano si sofferma anche sulle scelte di Baroni in attacco. Le condizioni di Simeone, che si allena ancora a parte, non sono positive e contro il Lecce uno tra Zapata e Njie affiancherà Adams.

Infine, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si apre con un focus sulle scelte di Baroni per il match di domenica contro il Lecce e l'infermeria. Contro i giallorossi ci potranno essere delle novità importanti. In queste giornate di ritiro, il tecnico e il suo staff stanno ragionando se confermare il 3-5-2 o se modificare il modulo, magari tornando a una difesa a quattro. Tuttavia, bisogna considerare gli infortunati in casa Toro. Nella giornata di ieri al Filadelfia è tornato ad allenarsi con il gruppo Dembélé. Oggi, invece, il tecnico Marco Baroni valuterà le condizioni di Giovanni Simeone, che resta l’osservato speciale delle ultime ore: "La sensazione generale è che il Cholito non ce la farà a rientrare contro i salentini: si va dunque verso il no".