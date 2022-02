Tuttosport: “3 punti d’obbligo contro il Venezia”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

Con l'infortunio di Praet, le squalifiche di Lukic e Mandragora, il rientro di Bremer e la convocazione di Belotti, il Torino di Juric si prepara alla sfida di questa sera, sabato 12 febbraio, contro il Venezia di Zanetti: una gara da non sottovalutare, ma fondamentale per il riscatto dei granata dalla sconfitta di Udine. I 3 punti sono, quasi, obbligatori. Oltre al riscatto della squadra, Milinkovic-Savic pensa a quello personale: il serbo non ha iniziato nel migliore dei modi il 2022, ma Ivan Juric l'ha riconfermato tra i pali, segno di fiducia. Fiducia anche da parte dei tifosi, che, come scrive Tuttosport, "lo supporteranno per inseguire un risultato positivo dopo l’ultimo passo falso. Perché il serbo, in pochi mesi soltanto, non potrà essersi trasformato da brutto anatroccolo in superbo cigno. Ma non è nemmeno più l’estremo difensore che era entrato nell’immaginario dei tifosi soltanto per la traversa centrata su punizione in una gara col Carpi nel 2017".