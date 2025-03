Tuttosport: “Adams: attaccare l’area per andare in doppia cifra”

"Là dove in principio si ergeva Zapata adesso ambisce a salire Adams - esordisce così Tuttosport nell'edizione odierna - deciso a prendersi definitivamente il Toro, a raggiungere le 10 reti in modo tale da mandare chiaro il messaggio che lui il colombiano è riuscito a sostituirlo, in definitiva. E anche bene, pure tenuto conto del fatto che quella attuale è la prima stagione disputata da Ché nel campionato italiano". E in conclusione: "Contro il Parma, come già contro il Monza, toccherà al numero 18 iniziare quale centravanti granata. Questo anche a causa delle condizioni fisiche, non buone, di Sanabria (è stato chiamato in tutta fretta Gabellini dalla Primavera)".