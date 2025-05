Tuttosport: “Adams, contro la Roma potrebbe eguagliare il record di Law”

"Tra i granata è il giocatore che più si è coordinato all’andamento del Torino: Ché Adams ha iniziato il suo primo campionato in Italia alla grande, dopodiché ha avuto una flessione coincisa con l’infortunio di Zapata, ma dalla quale ha avuto poi la forza di riprendersi - esordisce così Tuttosport nell'edizione odierna - In questo finale di stagione, invece, ha nuovamente incontrato difficoltà a rendersi protagonista. E ora gli resta una sola opportunità, per andare in doppia cifra in Serie A ed eguagliare le 10 reti segnate nel 1961-62 dal connazionale Law". E in conclusione: "Fino alla discesa, che ancora non si è arrestata, coincisa con il pari interno con il Verona. E anche il centravanti cala: dopo la doppietta al Cagliari gioca 14 partite nelle quali ci sono soltanto due acuti, a Parma e in casa contro l’Udinese. Al Toro, per avere un moto d’orgoglio e riscattare almeno in parte un finale assai deludente - il punto più basso è stato toccato nel secondo tempo di Lecce - resta la sfida contro la Roma di domenica. Giorno in cui Adams avrà l’ultima chance per segnare quello che sarebbe il decimo gol del suo campionato (undicesimo stagionale comprendendo quello in Coppa Italia). Un obiettivo che Ché vuole perseguire, anche chiedendo un particolare sostegno ai compagni nell’assisterlo contro i giallorossi. Pure da questo, si potrà pesare il valore del gruppo granata".