Tuttosport: “Adams è pronto, ma Sanabria spera nella riconferma”

L'edizione odierna di Tuttosport tra i vari temi trattati ha posto il focus sulla situazione in attacco. Sanabria e Adams in vista del match contro il Monza si contendono la maglia da titolare. A seguire le parole del quotidiano: "In casa Toro, dopo la vittoria contro il Milan, regna un sano entusiasmo. Positività che fa bene a tutti: a Paolo Vanoli, ai giocatori ed evidentemente anche ai tifosi. Ma le insidie sono dietro l'angolo: la gara di Monza, reduce dalla scoppola di Roma e con almeno mezzo piede già in Serie B, è una trappola nella quale il Toro non deve cadere..."