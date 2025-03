Tuttosport: “Adams, Vanoli ha un nuovo leader”

"La leadership nel calciatore è materia delicata e si costruisce sia attraverso la risolutezza che la capacità di fare gruppo. Oltreché, e questa è la base sottostante vista la materia in esame, grazie alle prestazioni e al contributo offerto - esordisce così Tuttosport nell'edizione odierna - In tal senso Ché Adams può vedere il bicchiere mezzo pieno, vista la bontà di quanto sovente messo in campo e in considerazione delle 8 reti realizzate in Serie A. In 27 gare, per una media di poco inferiore al gol ogni tre partite. E tre sono anche gli assist, ai quali vanno aggiunti il gol e l’assist in Coppa". E in conclusione: "Per essere alla prima esperienza in Italia - dopo tanti anni a segnare caterve di gol nella B inglese (49 in 4 campionati), e qualcuno in Premier (25 sempre in 4) - il compito di Adams nel Toro può dirsi fin qui ben assolto".