Tuttosport: “Al ‘Grande Torino’ non si passa, tre partite e zero gol subiti”

"L'effetto Grande Torino c'è. Si sente, si avverte, si vive - si legge su Tuttosport - . Il pubblico amico è sempre stato un fattore determinante per il Toro della gestione Ivan Juric. Merito dell'allenatore e della squadra: fin dalla prima di campionato della passata stagione contro l'Atalanta lo stadio ha tenuto per mano il gruppo. Il popolo si fa sentire e quest'anno il legame è ancor più saldo. Il credito a disposizione dei giocatori è tantissimo: lo hanno conquistato partita dopo partita. Ovviamente anche sul piano dell'attenzione il Toro in casa gioca in maniera diversa. Quest'anno tre gare disputate: una larga vittoria in Coppa Italia contro il Palermo, un pareggio a reti bianche contro la Lazio e un successo di misura contro il Lecce. Quattro gol fatti e zero subiti, con pochissimi tiri contro. Sembra che i granata al Grande Torino abbiano il baricentro più alto".