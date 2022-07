Tuttosport: “Ancelotti spinge Reinier al Torino”

"Reinier Jesus Carvalho, trequartista brasiliano, 20 anni, di proprietà del Real Madrid, è sempre nel mirino del Torino" scrive Tuttosport. Il giocatore brasiliano è arrivato a Madrid per 30 milioni dal Flamengo e in vista della prossima stagione non rientra nei piani di Ancelotti: per questo il tecnico italiano - secondo quanto riportato dal quotidiano - "ha consigliato a Florentino di darlo ai granata, spiegandogli che con il suo collega croato tutti i giovani migliorano e alla fine riescono ad esaltare le proprie caratteristiche, aumentando oltretutto considerevolmente la propria quotazione sul mercato". Al momento però l'ostacolo è la formula del trasferimento: il Real vorrebbe cederlo ai granata con un prestito secco, ma il Toro avrebbe rispedito al mittente la proposta e starebbe cercando di trovare un compromesso. "In questi casi l’unica soluzione sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto con un controriscatto molto più alto da parte del Real Madrid. Soluzione che gli spagnoli potrebbero prendere in considerazione e i granata accettare" scrive Tuttosport.