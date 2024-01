Tuttosport: “Asta per Cuiabano, c’è anche il Toro”

Non solo calcio giocato, ma anche calciomercato. Il Torino continua a muoversi sul mercato tra esuberi e nuovi arrivi. resta nel mirino Cuiabano, esterno sinistro del Gremio: "Cuiabano ha da tempo annusato l’aria: con le sue potenzialità, sa di poter sbarcare in Europa. Vuole farlo adesso. Il Torino, che ha ancora uno slot libero per un extracomunita- comunitario, ha già presentato 1,2 milioni di euro. Il Gremio ha preso tempo, a inizio mese chiedeva 2,5 milioni. Adesso lo sta proponendo ad altri club italiani e stranieri per cercare di alimentare l’asta".