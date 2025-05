Tuttosport: “Asta: «Perciun non va limitato. Il Toro rischi con i giovani»”

L'edizione odierna del quotidiano piemontese Tuttosport riporta un'intervista all'ex giocatore granata Antonino Asta, passato anche dalla panchina dell'Under 18. Proprio con quest'ultimo ruolo, l'attenzione dell'intervista è caduta sui giovani, che Asta sostiene: "Il Torino, visto che negli ultimi anni non è riuscito ad arrivare a certi livelli, potrebbe anche permettersi di valorizzare i propri talenti". La prima parte del racconto dell'ex giocatore granata è stata legata a una figura che lui ha avuto in U18 e che adesso si sta mettendo in mostra con la prima squadra di Vanoli: Sergiu Perciun. "Ha ottime qualità tecniche - spiega Asta. con me giocava più da trequartista o da mezzala, ma può fare anche l'esterno d'attacco come sta facendo con Vanoli. Di lui mi piace che cerca sempre la giocata, che prova a saltare l'uomo. Un giocatore con le sue qualità non va limitato. In cosa deve migliorare? Nella fase di non possesso e nella scelta del tempo della giocata, ma lo sa anche lui".