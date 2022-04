Tuttosport: “Atletico Madrid e West Ham mettono gli occhi sul Gallo Belotti”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Non ci sono solo le italiane: anche l'Atletico Madrid del Cholo Simeone e il West Ham hanno messo gli occhi sul Gallo Belotti, che ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e potrebbe lasciare il Torino a parametro zero. Diverse sono le squadre di Serie A interessate all'attaccante granata (Atalanta, Fiorentina, Roma e Napoli), ma nessuna di queste al momento ha ancora fatto un'offerta ufficiale al capitano del Torino. Per questo ora il Gallo si guarda anche all'estero: "Dalla Spagna - scrive Tuttosport - il portale Fichajes.net ribadisce il rinnovato interesse da parte del West Ham, che già si era rivolto a Belotti nel corso della passata stagione. Molto dipenderà dall’esito del campionato degli Hammers, in questo momento settimi classificati e quindi qualificati agli spareggi di Conference". Ma non solo il West Ham, "nella Liga