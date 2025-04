Tuttosport: “Attesa per Vlasic e Ilic. Vanoli vuole il 4-2-3-1”

L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport riporta un'analisi sul probabile modulo utilizzato da Vanoli per Torino-Udinese. In particolare, la decisione sarà condizionata dalla presenza o meno di Vlasic, in primis, per cui i granata stanno facendo un ultimo tentativo prima di dare forfait ufficiale per la sfida di Pasquetta, e di Ilic, che ha subito un pestone ma che dovrebbe esserci. L'assenza sicura di Lazaro e quella probabile di Vlasic lasciano a Vanoli qualche grattacapo, che le ipotesi prevedono che possa risolvere con l'inserimento di Gineitis e Karamoh nella trequarti titolare. Insieme ad Elmas, i tre di fatto possono essere gestiti in molti modi. Gineitis può fare sia il centrale che l'esterno destro, il francese è in grado di coprire entrambe le fasce mentre Elmas è un vero e propri jolly da schierare ovunque si voglia. Le assenze pesano, ma le soluzioni, a questo punto, ci sono.