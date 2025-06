Tuttosport: “Baroni aspetta rinforzi”

Nell'edizione odierna del quotidiano leggiamo riguardo al calciomercato del Torino: "Per Fazzini è duello col Benfica, il centrocampista piace molto ai portoghesi, oltre che alla Lazio. Ora è in Slovacchia per l’Europeo poi valuterà le offerte. Baroni lo avrebbe voluto già a gennaio alla Lazio: ora lo accoglierebbe a braccia aperte in questa nuova avventura sulla panchina del Torino. A centrocampo piace Anjorin: può arrivare se va via Ricci. Ngonge-Toro nuovi contatti, c’è l’incontro. Si lavora sulla formula: il belga può trasferirsi con la formula del prestito con diritto di riscatto. Duda in uscita dal Verona, ma c’è anche il Trabzonspor".