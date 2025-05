Tuttosport: “Baroni, atteso il via libera”

Le notizie sul mondo granata nei principali quotidiani in edicola

L'edizione odierna di Tuttosport tra le varie notizie trattate ha posto il focus sul prossimo allenatore del Torino. A seguire le parole del quotidiano: "Baroni resta la prima scelta di un Toro che, all’ora di pranzo, dovrebbe ratifi care la separazione da Vanoli. Ieri Cairo era a Bormio per il Giro d’Italia, oggi sarà a Milano dove, se l’appuntamento non sarà rimandato al weekend, incontrerà quello che ormai può essere ritenuto l’ex allenatore granata. Più che diffcile recuperare detto che non sembra essercene la volontà, dopo le secche dichiarazioni del presidente seguite alla sconfitta contro la Roma («Mi aspettavo molto di più da questo finale di campionato: sono deluso da Vanoli, è lui che fa giocare la squadra")."