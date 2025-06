Tuttosport: “Baroni, la cena del sì”

Nell'edizione odierna del quotidiano troviamo un focus a 360 gradi sul Torino, dal nuovo tecnico alla rosa fino al calcio mercato: "Summit fiume tra il presidente, il dt Vagnati e il futuro tecnico per definire gli ultimi dettagli economici del contratto biennale e i primi programmi estivi. Il patron granata vuole lottare per la qualificazione in Europa. Però al Filadelfia la Maratona contesta: «Vanoli ha detto la verità, il problema è la società». E Zapata gli manda un messaggio «In ritiro da leader». Vuole tornare prima possibile: «Sono il capitano del Torino, sento la responsabilità di questo ruolo». L’attaccante in questi giorni sta continuando a lavorare per mettere definitivamente alle spalle il grave infortunio al ginocchio che lo ha costretto a un lungo stop. Il rilancio di Ngonge può passare dal Toro. Il trequartista belga ha conquistato lo scudetto a Napoli, ma ha giocato poco. E adesso vuole più spazio. È una delle possibili alternative per sostituire Elmas".