Tuttosport: “Baroni-Toro: ci siamo. Nel contratto presente un bonus per l’Europa”

Mancano pochi dettagli e poi Marco Baroni sarà il nuovo allenatore del Torino. Dopo l'addio alla Lazio, la trattativa tra il tecnico ed il club granata ha subito un'accelerata nelle ultime ore: "Dopo i più che positivi sondaggi degli ultimi tempi sul fronte granata, con in azione i vertici della società, sono ora maturate tutte le condizioni, formali e contrattuali, affinché Baroni possa serenamente incontrare Cairo e Vagnati per limare gli ultimi dettagli economici e firmare. Al momento si vocifera di un biennale a circa 1,2 milioni a campionato, ma alcuni aspetti economici sono ancora da discutere nei dettagli. Non ci stupiremmo, insomma, se alla fine l’accordo prevedesse grossomodo uno stipendio